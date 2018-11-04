環團批政府力保「花博藍」 南部卻「自己空汙自己吸」

台中空氣品質出現難得的「花博藍」。（取自爭好氣聯盟臉書）

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中時

台中世界花卉博覽會昨（3）日開幕，環團「爭好氣聯盟」臉書專頁今天指出，為了成就台中空氣品質的「花博藍」，台中16個空品監測站，下午一點有14站還是綠色「良好」指標，台中火力發電廠卻全面降載，但南部即使紅害紫爆了，卻還是得努力發電、用力排汙，呼籲南部人要覺醒，「用選票反空汙」。

爭好氣聯盟指出，政府訂定門檻超高的「空品嚴重惡化緊急防制辦法」，但遇到選舉和花博就可以晾在旁邊不用管；降載減排一成的PM 2.5門檻是150.5 µg/m³，台中有14測站是綠色良好等級，代表過去12小時的移動平均值還低於12 µg/m³，連黃色都不到，質疑現在台電是想降載就降載。

爭好氣聯盟表示，為了替選情不穩的林佳龍市長加持，連燒「乾淨煤」的林口電廠，降載幅度都比中火還多，難道是因為「位於花博園區上風處的關係？」反觀南部即使達到紅害了，高齡36年的老舊新達電廠燃煤機組卻仍要努力發電。聯盟說，中部享受花博藍的「德政」之際，真要感謝南部鄉親的犧牲奉獻。

爭好氣聯盟並指出，感覺高雄人對興達的怨言，比中部人對中火的不滿小很多，執政者可能認為支持者不會跑票，因此高雄人只好「自己的空汙自己吸了」，直言公民不覺醒，政府不會停止欺負你。

(中時 )

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