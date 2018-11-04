中職》日職鐵捕阻殺破紀錄 快腿王威晨想挑戰

2018年11月04日 18:53 中時電子報 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

中信兄弟快腿王威晨本季以驚人地44次盜壘成功登基盜壘王，入選中職聯隊的他即將啟程前往日本參與台日交流賽，以享受、期待的心情面對勁敵日本隊，王威晨今天（4日）提到在日職總冠軍戰刷新阻殺紀錄的軟銀鐵捕甲斐拓也，「如果有機會上壘的話，很想試試看（盜壘）。」

甲斐拓也今年在日職總冠軍戰連續6次阻殺成功，刷新日職總冠軍戰連續4次阻殺成功的紀錄。中信兄弟王威晨本季展現優異的速度與判斷盜壘的時機，以44次盜壘成功遙遙領先其他競爭者，例行賽尚未結束就幾乎確定拿下盜壘王獎座。

中信本季雖無緣季後賽，但經過短暫休息後就開始秋訓，即使秋訓結束，王威晨也沒有停下訓練的腳步，回到台北與隊友繼續接受教練團的訓練課程。

今天王威晨向中職聯隊報到，談起近況時，他說：「休息時間很少，雖然很累，但是我滿享受的， 因為我有上場機會才會這麼累。」

王威晨表示，自己一向都喜歡挑戰自己，「之前在二軍的時候，就會想像上一軍會是什麼樣子，如果有機會入選類似國家隊的比賽會怎樣，現在終於有機會面對更強的對手，希望可以延續之前的表現。」

中信季初到美國移地訓練時，面對釀酒人隊大聯盟等級的投手曾有安打表現，他期待台日交流賽面對日職一軍投手，也能擊出安打上壘。

王威晨盜壘技術極佳，對於日前在日職總冠軍戰刷新阻殺紀錄的甲斐拓也相當有印象，「如果能上壘，當然會想要展現一下自己小小的優勢，不過到時還是要視捕手、投手，還有比賽情況而定，希望能有機會『表演』。」

(中時電子報)