劉美芳當孩子王 陪小朋友玩互動投影

劉美芳把雙胞胎女兒也帶到競選總部，和其他小朋友一起塗鴉，體驗互動投影科技。（王揚傑攝）

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▲劉美芳邀請小朋友到她的競選總部，一起塗鴉和體驗互動投影科技。（王揚傑攝）

國民黨板橋區議員候選人劉美芳在競選總部內架設互動投影設備，4日下午邀請20多位家長帶著小朋友，到總部畫圖和體驗互動投影科技。當小朋友們看到自己畫的魚，躍上牆面上的大屏幕，不禁開心雀躍、手舞足蹈。劉美芳表示，希望這次活動能讓小朋友從小開啟不同的視界。

昨天下午2時，劉美芳競選總部聚集了許多家長帶著小朋友，小朋友們拿著彩色筆，聚精會神認真把紙上的小魚塗上自己喜歡的顏色。劉美芳的雙胞胎女兒也出現在現場，和其他小朋友開心塗鴉。

小朋友們把自己的魚兒上好顏色之後，乖巧地在互動投影設備前排隊，逐一把畫紙放在機器上，然後按鈕掃描，緊接著就看到自己親手著色的小魚，竟活生生的出現在牆面的大屏幕上，在水中游來游去，小朋友伸出小手，興奮指著牆上「這是我的魚！」，開心笑到合不攏嘴。

劉美芳表示，因為之前曾經辦過VR體驗營的活動，獲得許多家長熱烈反應，所以這次和梅爵數位創意合作，在總部搭設互動投影設備，讓小朋友可以在彩繪後投影出屬於自己的動態作品，體驗科技的樂趣，從小開啟不同的視界。

劉美芳說，不是每所學校或家長都有相對的資源，讓自己小朋友去接觸到新的科技；台灣的人才就是有創新能力，而這樣的能力則需要從小扎根，藉由舉辦這樣的活動，相信可以讓小朋友在好玩之餘，也能體驗新的數位科技發展，啟發他們探索未知的慾望。

劉美芳表示，她長期在議會教育文化小組，未來若連任，她要在新北市的國中小學全面推動類似的科技教育課程。

(中時 )

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