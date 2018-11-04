續推台海南海自由航行 美增派4瀕海戰艦駐星

美海軍柯羅拉多號瀕海戰艦停靠新加坡的樟宜海軍基地。（圖／美國海軍）

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中時電子報

美國海軍作戰部長約翰．理查森(John Richardson)表示，美國海軍正準備將最多4艘的瀕海戰鬥艦(LCS)輪流部署到新加坡，以繼續在南海的「自由航行」任務。不久前通過台灣海峽的導彈驅逐艦與巡洋艦，也是為在國際水域展示自由與開放航行，所有各方都應該以安全和專業的方式執行，美國海軍將繼續與全球的盟友和合作夥伴一起執行此類行動。

據美國海軍學會新聞網(USNI)報導，理查森最近在澳洲與東南亞訪問，在馬來西亞時表達了前述說法，不過他不願談論4艘瀕海戰艦部署到新加坡的具體日期，只強調要運用瀕海戰艦輪流部署與美國的盟友和夥伴進行更多接觸，繼續用瀕海戰艦和其他類型艦艇倡導「航行自由」。

報導說，瀕海戰艦在新加坡部署在2011年已經確定，但受到一些不確定因素干擾，至今只進行了3次單艦部署，現在要吸取以往部署的經驗，對部署任務進行調整。

理查森強調，在太平洋海域作業的國家必須遵守《海上意外相遇準則》(Code for Unplanned Encounters at Seam, CUES)的規定，避免誤判與情勢升級。雖然美國海軍和中國海軍在該地區基本都是按照國際有關規則作業，但最近迪凱特號(USS Decatur, DDG-73)和一艘共軍052C型驅逐艦之間的摩擦，顯然並未依照規定進行。他呼籲要遵守雙方商定的準則，保持專業與安全地執行任務。

理查森還為美國的「自由航行」辯護說，航行自由是對全球海域過度聲張權利提出質疑的動作，不僅僅是針對南海南中國海，美國海軍將繼續與全球的盟友和合作夥伴一起執行此類行動。例如最近導彈驅逐艦威爾伯號(Curtis Wilbur, DDG-54)和導彈巡洋艦安提塔姆號(USS Antietam, CG-54)通過台灣海峽，都是為了在國際水域展示自由和開放的航行，所有各有關方面都應該以安全和專業的方式進行。

(中時電子報)

文章來源：CNO: U.S. Still Committed to Littoral Combat Ship Deployments in Southeast Asia

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