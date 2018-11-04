新北》張晉婷新莊總部成立 上千支持民眾高喊凍蒜

無黨籍新北市議員候選人張晉婷，4日下午成立新莊競選總部，藝人郭子乾站台力挺。（吳岳修攝）

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無黨籍新北市議員候選人張晉婷緊握每位選民的手，她強調「一步一腳印，把每張選票握出來」。

登記10號的無黨籍新北市議員候選人張晉婷，4日下午在新北市新莊體育場前廣場，舉辦新莊競選總部成立及感恩大會，現場聚集上千名支持民眾，齊聲高喊凍蒜，聲勢驚人，名嘴吳國棟及藝人郭子乾到場力挺，張晉婷展現親民作風，繞著會場逐一與每個人握手致意，「很辛苦，但我一步一腳印，要把每張選票握出來」。

張晉婷上屆當選市議員，因故喪失議員寶座，但長期耕耘新莊、五股等地區，基層實力堅強，這次捲土重來，誓言要拿下議員席次，張晉婷說：「我要把過去4年沒有替選民服務的遺憾，這次加倍補回來，才能對得起支持我的群眾」。

張晉婷新莊競選總部4日下午選在中華路、公園路口的新莊體育場前廣場舉行，現場擠進上千名支持民眾，就連名嘴吳國棟及藝人郭子乾都趕來站台力挺，突顯張晉婷的高人氣。

張晉婷說，過去她擔任議員時爭取好孕專車、老人供餐和弱勢家庭孩童免費課後輔導等等福利，廣設新莊捷運線沿線停車格及人行道，路口增設設避車彎及加大待轉區，讓新莊交通變得更便捷、安全。

張晉婷向選民宣告，雖然這幾年她沒有議員光環加持，但服務鄰里的心從沒放棄過，她指著自己競選看板上大大的「10」號說，「我很高興抽中10號，這代表我要用十倍的力量與十分的努力，來為新莊人民服務，也希望每個人都能替我拉10票，她當選後一定會做到讓大家十分滿意」。

(中時 )

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