水資中心落成 賴揆語帶玄機「方向不變」接管率達標

行政院長賴清德（左三）、內政部長徐國勇（左二）、市長涂醒哲（右三）、立委李俊俋（右）為嘉義市水資源回收中心剪綵。（廖素慧攝）

友善列印
中時
行政院長賴清德（中）、內政部長徐國勇（左）、市長涂醒哲（右）為嘉義市水資源回收中心剪綵。（廖素慧攝）
行政院長賴清德（左四）、內政部長徐國勇（左一）、市長涂醒哲（右五）為嘉義市水資源回收中心揭牌。（廖素慧攝）

嘉義市首座汙水處理廠「水資源回收中心」4日落成啟用，行政院長賴清德、內政部長徐國勇、市長涂醒哲、立委李俊俋等人剪綵揭牌，賴清德語露玄機說，未來「方向不變」的話，嘉義市汙水接管率可望躍居全國第1名。

賴清德表示，嘉義市汙水處理廠及汙水下水道建設總經費116億元，行政院補助100餘億，市府配合8億，水資源中心延宕15年，涂市長用18個月完成，興建速度最快，未來「方向不變」的話，每年接管率4％，將來3期建設全部執行完成後，接管率將逾8成，可望躍居全國第1名，後發先至。

涂醒哲表示，今年7月22日賴院長已來視察過嘉義市水資中心的施工進度，汙水下水道就像是城市的排毒系統，嘉義市曾是全台灣唯一沒有汙水下水道的城市，他上任後積極推動，9月2日打破汙水零接管，徐部長來嘉義市見證突破零接管，嘉義市破零，代表全台灣汙水接管率也破零。

涂醒哲說，水資中心結合水汙染防治、太陽綠能、生態教育，是兼具教育及休憩的綠能公園，水資中心滯洪池完成後，現已有約500隻水鳥棲息，足證水資中心的環境生態達到標準。

市府工務處表示，全市約9萬戶，分3期接管，每期分9標發包施工，預估2032年底3期全部完成，第1期從鐵路以西區域開始接管至家戶，預計接管約1萬5000戶，目前完成約550戶，接管率0.5％，水資中心每日處理約1萬2000噸汙水。

(中時 )

韓國瑜：11／11不會北上參加六都… 雲林》誰人甲我比？他沾最多「韓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。