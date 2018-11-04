普悠瑪平安路祭 千人點燈獻花回向

2018年11月04日 19:15 中時 許哲瑗

靈鷲山佛教教團當家法師常存法師帶領東區護法會90位「大悲行者」，走在新馬車站鐵道上，為傷亡者念〈大悲咒〉祈福。（許哲瑗翻攝）

靈鷲山佛教教團當家法師常存法師帶領東區護法會90位「大悲行者」，走在新馬車站鐵道上，為傷亡者念〈大悲咒〉祈福。（許哲瑗翻攝）

靈鷲山佛教教團當家法師常存法師帶領東區護法會90位「大悲行者」，走在新馬車站鐵道上，為傷亡者念〈大悲咒〉祈福。（許哲瑗翻攝）

普悠瑪列車在宜蘭縣蘇澳新馬車站翻覆，宗教界3、4日兩天，在事發現場舉行「平安路祭、千人點燈獻花祈福」大法會，邀請高僧灑淨、持誦《地藏經》回向，靈鷲山佛教教團當家法師常存法師帶領東區護法會90位「大悲行者」，走在新馬車站鐵道上，為傷亡者念〈大悲咒〉祈福，與現場5、600人誠心祈願受驚空間中一切有情、土地神祈，都能得到佛菩薩的關懷與祝福。

連著2天的法會，在新馬貨運站旁空地舉行，指導單位是中國佛教會、世界華僧總會，主辦單位宜蘭縣全民供佛齋僧功德會以「祈願地方平安、走出哀傷、走向溫暖」為主題，3日當天，由上淨下心長老帶領全體法師及靈鷲山東區護法會師兄姐，披上紅色功德帶，持誦〈大悲咒〉灑淨，4日啟建地藏法會暨瑜珈燄口施食，禮請中國佛教會理事長淨耀大和尚恭誦《地藏菩薩本願經》，並由靈鷲山慈善基金會提供現場各500份酥油燈、鮮花和粉紅色汽球，上面有心道法師法語，5、600位民眾為普悠瑪事件點燈獻花，盼集氣回向，讓亡者得度、眾生安詳，冥陽兩利，所求滿願。

宜蘭縣全民供佛齋僧功德會會長朱儒文說，8年前10月21日，同樣在宜蘭蘇澳，梅姬颱風淹沒蘇澳大半個市區，一輛遊覽車從蘇花公路翻落墜海，26條性命與車人間蒸發；今年10月21日，普悠瑪列車在新馬車站翻覆，兩起同日的重大意外，造成人心不安。

靈鷲山佛教教團第一時間發動募經，也為事故傷亡者點燈、助念，〈大悲咒〉是靈鷲山的主要修持法門，開山住持心道法師呼籲持續持誦，事發到10月31日止，教團共募得〈大悲咒〉遍數611,735，預計募集目標是100萬遍。

當家法師常存法師、慈善基金會董事長性月法師、妙本法師3日也到現場，帶領近百位每人至少修持十萬遍以上〈大悲咒〉的「大悲行者」，常存法師告訴大家：以心道法師教我們的大悲咒十心，一起好好持誦〈大悲咒〉，希望強大功德力，讓事發地點不再發生憾事，大家都能平安無災無難。

靈鷲山東區護法會執行長陳松根分享，看到散落四處的東西，還在鐵軌間孤伶伶的染塵，讓人深刻感受，充滿苦的人間，如此無奈與無常，相信在法會灑淨與地藏經及燄口法會的加持供養中，可以讓一切有情回到平實、平淡、平常生活，事發現場往後清淨，當地人心可得撫慰。

參加獻花點燈民眾說，曾經運載我出生、成長、上學、玩耍的百年家園小站，有太多的記憶，讓人百感交集，願亡者安息、傷者早日康復、附近鄰里恐怖遠離、世間無災無難。

「有愛、不分宗教」！宗教界期盼悲慘事件不再發生，這次活動不分宗教、黨派紛紛響應，透過宗教建立祥和社會，讓民眾遠離恐怖。

(中時 )