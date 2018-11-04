簡嫚書11月18日補辦婚禮！ 產後復出安心將女兒交「奶爸」

2018年11月04日 19:27 中時 徐桐炘

《愛上卡夫卡》簡嫚書（左起）.陳玉慧導演.林哲熹出席雄影。（雄影提供）

簡嫚書去年7月和髮型設計師雲昌隆宣布結婚，今年2月生下女兒「雲大」後，專心在家相夫教子，年中開始復出代言工作，也終於有心思籌備婚禮，10月剛滿30歲的她，訂在11月18日於台北文華東方酒店補辦婚禮，隨著時間逼近，她笑言：「有種『終於』的感覺，超像在準備期末考。」她也接下新工作，將產後首部作品獻給舞台劇《花吃花》。

即將復出投入新劇，簡嫚書原怕女兒不適應媽媽不在的生活，沒想到雲大個性外向，現在反而擔心：「她會不會不想我。」不過女兒沒那麼依賴母親，意味她能安心工作，尤其她還有許多「外援」能幫忙照顧寶寶：「因為和家人同住，老公也已經是很專業的奶爸了。」

簡嫚書期許休假時不只是補眠，還能多陪伴女兒寶貴的成長時光，8個月大的雲大遺傳她的良好基因，一雙圓滾滾大眼睛和媽媽越來越像，簡嫚書在臉書宣傳代言面膜時，還搞笑並列自己和女兒的照片：「敷了不只凍齡，是會降齡！？」

昨出席《愛上卡夫卡》高雄電影節放映場，簡嫚書在片中是為愛奉獻的傻瓜，因無法忘懷與舊愛林哲熹間的感情，和對方的現任法國女友展開尋人之旅，她表示現實中不會總是繞著男友，「愛情中的自己比較強勢。」但也當過愛情傻子，「曾等初戀男友二選一。」幸好她不再犯傻，放閃稱老公「是真愛」。

該片不僅鋪陳感性都會愛情哲思，更有精彩的飛車追逐畫面，林哲熹在片中雖享齊人之福，但電影開頭卻離奇失蹤，被飾演綁匪的游大慶綁走，兩人駕車逃逸在山路上，狂飆時速120公里。林哲熹回想起來還感到恐懼，「拍了4、5次，大慶哥High的時候越開越快！都快嚇死了，心臟都快飛出來！旁邊就是斜坡，差點滑下去！」

(中時 )