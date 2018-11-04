台中》百位律師成立顧問團 挺林佳龍連任

2018年11月04日 20:28 中時 陳世宗

林佳龍指出，台中正在進步，改變正在實現；市民支持自己，是希望讓城市共好，感謝超過百位律師願意站出來支持肯定。（陳世宗翻攝）

2018律師支持林佳龍市長連任顧問團4日正式成立，主軸「進步台中、乾淨選風！」律師們也穿上律師法袍，展現專業並力挺林佳龍。林佳龍指出，台中正在進步，改變正在實現；市民支持自己，是希望讓城市共好，所以他也會持續用正面的政績與資訊來宣傳，感謝超過百位律師願意站出來支持肯定。

律師顧問團包括榮譽團長吳闖、林春榮、團長林志忠、副團長何志揚、洪明儒、謝英吉、執行長李學鏞、副執行長王志文、李宣毅、廖繼鋒、羅國斌以及百位律師組成；現場由林佳龍頒證顧問聘書，也有多位律師顧問穿上律師法袍，力挺林佳龍連任市長，並共同宣誓律師宣言。

「認真市長、亮麗台中！」吳闖表示，昨夜花博開幕盛況，也證明林佳龍用心於台中，盼各界繼續支持林佳龍，力挺「凍蒜！」；林春榮說，他長年觀察林佳龍，了解他是一位有規劃、有願景的執行者，在幾次競選中也證明，林佳龍市長從不口出惡言，所以自己第一次參與顧問團，就獻給林佳龍市長，也相信這次選舉勝利在望。

「市民支持我是支持一個更美好的社會，希望讓城市共好！」林佳龍強調，面對選舉負面能量攻擊時，他也都會盡量避免衝突，就是希望讓台中朝更美好的方向做發展；台中的改變靠的是各項對的政策執行，而非空喊就能改善，他也特別感謝在場許多律師，這三年多來義務協助給予市政相關建議參考，讓政策與重要建設能導向軌道。

林佳龍強調，台中人口已經超越高雄成為台灣第二大城，現在人口仍持續在增加，除了各項重要建設、交通連結，托育托老政策推動，也是吸引年輕人的關鍵。選舉倒數20天，面對大環境假消息、假新聞、假民調，他也呼籲，現在是民主自由可以溝通的社會，選舉應該回歸理性思辨，讓社會與發展可以更好。

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(中時 )