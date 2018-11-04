台北》南洋水燈節 柯文哲期許台北市平安順利

台北市長柯文哲（左2)4日出席「2018臺北市多元文化活動-南洋水燈節」，體驗東南亞國家的水燈文化及代表的美好涵義，他現場製作及施放水燈，並期許台北市平安順利。（鄧博仁攝）

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台北市長柯文哲（中）4日出席「2018臺北市多元文化活動-南洋水燈節」，體驗東南亞國家的水燈文化及代表的美好涵義，他現場製作及施放水燈，並期許台北市平安順利。（鄧博仁攝）
台北市長柯文哲（右）4日出席「2018臺北市多元文化活動-南洋水燈節」，體驗東南亞國家的水燈文化及代表的美好涵義，他穿越饒河夜市到會場時，跟現場民眾打招呼，也有許多民眾爭相與他合照留念。（鄧博仁攝）
台北市長柯文哲（中)4日出席「2018臺北市多元文化活動-南洋水燈節」，觀賞新移民表演，並與大家合影留念，隨後他製作及施放水燈，並期許台北市平安順利。（鄧博仁攝）
台北市長柯文哲（中)4日出席「2018臺北市多元文化活動-南洋水燈節」，觀賞新移民表演，隨後他製作及施放水燈，並期許台北市平安順利。（鄧博仁攝）
台北市長柯文哲（後排中)4日出席「2018臺北市多元文化活動-南洋水燈節」，觀賞新移民表演，並與大家合影留念，隨後他製作及施放水燈，並期許台北市平安順利。（鄧博仁攝）
台北市民政局4日舉辦「2018臺北市多元文化活動-南洋水燈節」，新移民於慈佑宮廣場前表演，吸引許多民眾觀賞。（鄧博仁攝）
台北市民政局4日舉辦「2018臺北市多元文化活動-南洋水燈節」，吸引許多新移民參與。（鄧博仁攝）
台北市民政局4日舉辦「2018臺北市多元文化活動-南洋水燈節」，吸引許多新移民參與。（鄧博仁攝）

台北市南洋水燈節4日傍晚在彩虹橋畔登場，台北市長柯文哲也親自製作水燈，施放時祝願台北市「平安順利」，他說，會致力讓台北市繼續成為民主自由、多元開放的城市。

(中時 )

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