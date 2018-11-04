南投》黃馨瑩競選魚池鄉長服務處成立

魚池鄉長候選人黃馨瑩成立競選服務處，立委馬文君（右）致詞加持。（沈揮勝攝）

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地方政壇大老全力支持。（沈揮勝攝）
現場人氣沸騰，逾500人。（沈揮勝攝）
國中導師張榮輝為黃馨瑩披掛綵帶。（沈揮勝攝）
家族長輩贈送包、粽吉祥物品。（沈揮勝攝）
現場嘉賓如雲，展現人氣。（沈揮勝攝）

前魚池鄉長黃宋華女兒、國民黨提名鄉長候選人黃馨瑩，四日下午在新城村順天宮修悟堂廣場舉行競選服務處成立大會。立委馬文君、鄉民代表會主席張德林、縣議員謝明謀，以及黃有來、古水生等地方政壇大老、各村村長與昔日師長們逾500人到場相挺，現場人氣沸騰。

黃馨瑩在魚池國中就讀時學業、品格俱優，畢業後仍不時返校探望師長、與老師們保持密切互動；這次被國民黨提名競選鄉長，深受老師們的期望與鼓勵；大會上，由她就讀國三時的班導師張榮輝，為她披上競選綵帶。

隨後黃國勢、黃金石、黃祥芳、游秀珠、王源福、陳慧英等退休師長手持希望燭火交付給黃馨瑩。在立委馬文君與張榮輝的致詞中，都對她充滿著殷切期盼與理想。

會中另一個高潮是黃馨瑩家族長輩，輩分最高的叔公及舅公致贈包、粽吉祥物，祝福她順利當選鄉長，為魚池鄉繁榮進步而努力。

黃馨瑩表示，如能有幸當選將為家鄉盡最大的努力，來回報老師的期盼與叮囑。其競選服務處成立籌備活動及準備過程皆由左鄰右舍的鄉親主動幫忙，擺脫政治味，而是以歡歡喜喜、和和樂樂像是辦喜事，符合她「溫馨、和諧、公平、清廉」的參選原則。

(中時 )

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