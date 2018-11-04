獨／陳彥名不怕被借精 邀唐綸蔡力允搞3P

2018年11月04日 20:11 中時電子報 李家穎 ／專訪 ／專訪

電影男版《紅樓夢》中有出色表現的蔡力允、唐綸、陳彥名接受《中時電子報》專訪，問起三人最想跟誰演床戲，三人最後決定一起演好了，3P也沒關係。陳彥名甚至能借精給別人，但最後怕路上都是小彥名作罷。

三位鮮肉在電影中都有精彩演出，唐綸甚至背部全裸、蔡力允則是激情戲最多。被問到如果之後有機會，最想到另外兩人中的哪一人演床戲，三人最後決定「一起演」，唐綸也對長期禁慾的陳彥名開玩笑說：「跟我們演可以幫助你發洩。」讓陳彥名嚇到說：「最好跟你們演就可以發洩！」

蔡力允（左）、唐綸（中）開玩笑邀陳彥名（右）3P。（圖／記者李家穎攝）

至於如果真的要跟其中一位演員在一起，陳彥名先前都選蔡力允，卻在訪談中突然變心選JR，原因JR在電影中是個聰明的人，他喜歡聰明的人，但也讓蔡力允當場吃醋，不過蔡力允也沒選彥名，而是選了在劇中的外遇對象唐綸。至於唐綸本人則是選了呂金象，原因是他喜歡照顧對方，所以選了比較可愛的金象。

蔡力允在另一部電影《親愛的卵男日記》中飾演被借精的同志情侶，三人也被問借精問題。（圖／馬棋朵提供；電影《紅樓夢》劇照）

蔡力允在另一部電影《親愛的卵男日記》中飾演被借精的男同志情侶，三人也被問到會不會借精給別人。蔡力允和唐綸認為如果有特殊情況的話可以考慮，但怕老少配時會遇到自己女兒；陳彥名剛開始則是願意，不過最後想到如果會遇到自己的被借出去的小孩就有點害怕，但如果是像精子銀行那種，雙方都不知道對方，就比較能接受。

(中時電子報)