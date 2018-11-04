縣長候選人徐耀昌競選連任 苗栗縣青年後援會成立大會

2018年11月04日 19:58 中時電子報 綜合報導

中國國民黨苗栗縣青工總會，於今（4）日上午10：00在苗栗縣縣長徐耀昌 苗栗競選總部辦理“徐耀昌全縣青年後援會”成立大會。

圖片來源：國民黨青年部 提供

成立大會由青工總會長詹益勝主持、縣黨部主委林祥川、立法委員徐志榮、中央青年部翁紹輝主任和全國青工總會秘書長徐世宏及及全國卓越青工總黃正忠秘書長會、市長提名同志邱鎮軍議員、縣議員提名同志孫素娥.鄭碧玉.楊明燁.張志宇、縣議員謝文禓及余文忠議員參選人和朱毅君代表.代表參選人梅雯霞等均到場祝賀並為徐耀昌加油打氣，場面熱鬧。

縣長徐耀昌致詞時指出選舉將近，對手不斷的用各種言語及收授方式抹黑，請各位鄉親堅定信念支持4號的徐耀昌，並希望拉近與年輕人的距離，懇請青年能支持，也表示在任內積極招商，成果豐碩，尤其引進力晶、台積電等大廠進駐苗栗，光是這兩大廠就能創造5000個就業機會，再加上周邊效應，期望能為年輕人更好的就業機會及環境。

圖片來源：國民黨青年部 提供

同時段並在徐耀昌競選總部廣場有安排君毅中學熱舞社的表演及客家母語的演講，讓參與活動的青工夥伴及眷屬觀看，並由青年後援會的成員舉辦親子公益園遊會，凡今日參語的民眾只要捐贈發票3張，即可兌換點心餐券或彈珠遊戲闖關卡，捐贈5張可兌換空氣火箭DIY體驗券，並將今日所兌換的發票將全數轉贈社福團體，現場還有安排君毅中學熱舞社的表演，讓參與活動的青工夥伴及眷屬觀看，而在11點20分左右也在競選總部舉辦YouBike上路趣活動，邀與會50位青年朋友騎YouBike繞行苗栗市區，感受YouBike所帶來的便利交通，同為徐耀昌加油打氣，為活動畫下完美的句點。

(中時電子報)