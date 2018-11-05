高雄》充滿不安全感 鄭孟洳騎腳踏車拜票

2018年11月05日 07:08 旺報 林瑞益

高雄市三民區議員選情激烈，民進黨提名的新人鄭孟洳說，很多人都說她的選情穩定，但她卻不這麼看，近來透過騎腳踏車拜票，向選民訴說政治理念，請大家支持她。

鄭孟洳的阿公是無黨籍鄭新助議員，許多民眾都看好鄭新助的票可以轉移給鄭孟洳，「妥當的」。鄭孟洳覺得，這跟父母交棒給孩子不同，鄭新助的地盤在電台，支持者就是聽友，沒有特別的組織或樁腳，這讓她一度很緊張。

因為沒有名冊或電話，所以，她去年以來透過穩紮穩打的拜訪方式，先花了半年拜訪三民區86里，從去年十月走到今年三月初選前，其中的一個大里就要走訪4個小時。不久前，她又走訪了一次，許多民眾看到她都很開心，要她加油。

鄭孟洳表示，在日前的造勢大會，有南投的阿嬤南下高雄為她加油。她透露，由於聽友是看不到的，如何凝聚這股力量，讓她一度很沒有安全感。且鄭新助有多少票可以轉移給她，也是一大問題，她保守評估約4成，其他得靠努力才行。

在與選民的接觸中，她也體會到選民對自己的支持，讓她更有力量去打這場選戰。對於三民區的選情，除了藍綠比拚外，鄭孟洳覺得是專業對專業的競爭，民進黨、時代力量與激進黨都有新人參選，大家都有自己的想法，想為國家做一點事情，這也是本次選舉的特色。

(旺報 )