高雄》民調吊車尾 黃明太不敢大意

高雄市第二選區市議員候選人黃明太樂觀看待選情。（林瑞益攝）

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旺報

從企業家到民進黨高雄市議員第二選區候選人，黃明太說，目前他的民調還是吊車尾，他得更加努力去競選，才能勝出。希望未來當選後，能提升高雄市政府招商引資的行照效率。

第二選區應選3席，民進黨提名兩席，國民黨提名兩席。對於選情，他說，目前他排名第3，還需要努力。他也不諱言地說，要是透過國民黨徵召，應該選不上。他不分藍綠，因為是人民投票給他，他會與民眾站在一起，好好監督未來的高雄市市長。

對於國民黨高雄市長候選人韓國瑜提出的拚經濟政策，黃明太表示，他看不懂韓國瑜的選舉花招，因為都很空洞，民進黨高雄市長候選人陳其邁也有很多經濟策略，但卻沒法透過宣傳去讓民眾知道。他若選上，會全力監督陳其邁，在經濟上聯手，讓高雄變得更好。

黃明太的競選策略包含拚經濟、挺勞工、顧環保、重教育，他指出，少子化是國家危機，高雄與台灣的民眾目前看不到未來，因為收入少，擔心若生小孩無法照顧，所以，他主張在幼兒園時就分擔家長的重擔，幫忙照顧孩子，讓民眾更願意生育，避免國家危機。

至於挺勞工，他認為，藍領占台灣民眾多數，卻長期被漠視，希望未來能為勞工發聲，爭取福利。且對於設在高雄市的工廠，在排水汙染等方面制定一套公平的回饋金辦法，並提升招商引資的行政效率，為高雄拚經濟。

(旺報 )

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