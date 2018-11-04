公投辯論公然唬爛 廖彥朋踢爆經濟部次長不實言論

2018年11月04日 20:40 中時電子報 江飛宇

最受矚目的「廢除非核家園條款公投案」(以核養綠公投案)首場辯論，在11月4日下午4時舉行，由提案人廖彥朋擔任正方，與經濟部次長曾文生的反方在50分鐘的辯論時間裡各自論述。廖彥朋指出，現任政府的「非核減煤擴大綠能」根本做不到，不但昂貴又破壞生態環境，還無法解決缺電問題。而曾文生部長則堅持核能不能再用，綠能搭配擴大天然氣發電是減碳的路線。由於沒有交互詰辯，所以辯論就在曾文生最後一輪發言完畢就結束了。廖彥朋只能在會後，另外在臉書上開網路直播「自辦第五回合」，痛批曾文生全在唬爛，迴避現在煤電逐步增加的事實。

第一場以核養綠辯論，可視為支持核能與反對核能的對決。

這場辯論由廖彥朋先行論述，他先提出去年的8月15日，是「台灣最黑暗的一天」，當天有戶人家因停電改用蠟燭造成火災而罹難，可稱為台灣缺電的受難者。他另外再拿出圖表稱，台灣因反核政策而逐步缺電，原本2012、2013年台灣全年都是供電穩定的綠燈，但是到了2014年，因為反核聲浪，導致核一廠歲修不准重啟以後，顯示供電逐漸吃緊的黃燈變多了，再到後來進一步限制核二廠的歲修後重啟，供電燈號開始出現橘燈、紅燈，終於到去年2017年8月15日發生全台大跳電，這已經證明現任政府說「不用核能也不缺電」是明顯的謊言。之所以今年不再有供電吃緊橘燈紅燈的，又是拜核二廠2號機重啟之賜，而不是綠能大幅成長。

他再痛批現在政府為了擴大可再生能源(風能、太陽能)的裝置容量，開始準備在溼地、埤塘、鳥類保育區建立太陽能板，此舉根本就是破壞生態環境，他準備了相當多的圖片板證明此事，比如嘉義縣布袋鎮廢鹽灘的黑面琵鷺重要聚集區，已經有怪手在整地，太陽能顯然成為生態破壞者。更糟的是，這些只是開始，由於可再生能源的能量密度很低，只能供應每年10億度電，而我們的用電成長率是每年50億度電，缺口要怎麼補？要再擴張5倍以上的可再生能源面積？顯然完全不切實際。

曾文生次長在論述則稱，所謂2025非核家園，當初的提案立委當中，固然有綠營立委，但也有藍營立委，所以非核家園政策不分朝野，已是全民共識。他又說核電廠出了問題才會不准重啟，而核電廠無法供電就代表核電廠供電並不穩定。而且通霄電廠、林口電廠、大林電廠都併聯發電，顯然未來供電正在穩定中。另外他批評以核養綠方的能源配比是「綠能10%、核能20%、燃氣機組30%、燃煤機組40%」，比現在政府所提倡的「燃氣機組50%、燃煤機組30」，顯然燃煤多了10%。

廖彥朋在第二輪時反駁，目前6部核能機組只有3部運轉，導致現在供電不足，這個事實顯示的不是核能不重要，而是核能很重要。另外他提醒，政府提倡的「燃氣機組50%」這件事，意思是去年815導致全台大停電的大潭燃氣電廠，還要再增加好幾座，這樣叫做「供電穩定」嗎？再者，他希望曾次長重新看看台電資訊，目前燃煤電廠的供電比率已經接近50%，因此以核養綠所說的「燃煤機組40%」，當然是降低燃煤比率。至於「非核家園是藍綠共識」，其實不管是藍營還是綠營，在社會上的支持比例最多各佔2成，請問20%加20%的比例，能叫全民共識嗎？相對的，近兩年的各媒體單位民調，已經顯示支持核能才是多數人的共識。即使不信民調，以核養綠團隊已經透過實力證明，已取得31萬份聯署書使公投成案。反觀反核團體，他們在2014年也曾發起公投聯署，結果只拿到12萬份。廖彥再給大家重看一次被抽乾的埤塘，被怪手侵佔的候鳥保護區，要大家正視急躁的綠能政策，帶來的生態浩劫。

經濟部次長曾文生認為非核、減煤、增氣、展綠是不錯的能源配比，他顯然沒注意到天然氣的波動，以及這樣的配比仍是化石燃料為主。(圖/youtube)

曾文生擁有最後一段發言時間，他再提到很多國家都在發展可再生能源和儲能設備，而燃氣機組可以與可再生能源匹配。而且高階核廢料各國都在傷腦筋，比如美國雅卡山(Yucca Mountain )的最終處置場無法完成，只有芬蘭有在做最終處置場。而且台灣的核電機組老舊，以核養綠無法阻止核一核二的除役，頂多核三廠有機會申請延役。他再提到太陽能發電能在今年夏天曾達到供電佔比的5%，對於尖峰負載有很大的貢獻，至於在水庫裡、水塘裡蓋太陽能板，是「土地多重開發」，這是台灣的發展方向。

辯論會在此階段就結束了，廖彥朋沒有回應的機會，所以他在會後自己再開直播回應，他表示這場辯論實在對先論述者非常不利，雖然他自己該說的都說過了，但是曾文生迴避問題，又通篇唬爛。比如曾文生居然把太陽能板破壞生態，稱為「土地多重開發」，實在是令人無語。至於他抓著「一綠、二核、三氣、四煤」來打也很奇怪，因為四成燃煤只是回到合理的起始點，因為目前台灣的能源配比是不及格的，把中尖載的燃氣發電，當成基載電力這就是大錯，而且又高估了綠能的實力。

廖彥朋強調，彭博社早就預測台灣的「50燃氣、30燃煤、20綠能」的路線絕對行不通，因為綠能根本無法成為穩定電力來源，絕對達不到20%，會導致燃煤、燃氣都在增加，也就是9成都是火力，如今台灣的發電情況就是如此。相對的，以核養綠主張的4成燃煤只是開始，以後希望逐年降低，最終完成無排碳能源配比。一個逐年增加燃煤燃氣的政府，說自己在減煤，反指控我們增煤，實在厲害，他們敢講似乎就成了事實，令人無語。

擁核者真正希望的是，現行的4座核電廠不但要運轉，還要進一步擴充機組，最好達到20部核電機組的規模，以核四廠的1部機組有135萬瓩來算，20部就有2700萬瓩，可以佔到整年最大用電需求的5成以上，如此我們有巨大的能源紅利可以做別的事，比如發展綠能，這才是正途，也就是以核養綠的真締。

(中時電子報)