王詹樣公益信託 邀明華園下鄉演出做公益

王詹樣公益信託邀明華園下鄉演出做公益。（台塑企業提供）

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當日也舉辦各項活動及公益市集。（台塑企業提供）
當日活動之義賣所得、募捐超過5萬3668張之愛心發票，以及公司另捐贈之8萬8000元，由新港鄉扶緣服務協會陳炳村理事長代表8個弱勢團體受贈，作為關懷社會弱勢經費。（台塑企業提供）

王詹樣公益信託為推動台灣特色文化發展，今年再度邀請知名歌仔戲表演團隊《明華園戲劇總團》前來嘉義演出，除戲劇演出外，台塑企業新港廠當日也舉辦各項活動，並邀請嘉義縣8家弱勢團體舉辦公益義賣，最後將當日募捐超過53,668張之愛心發票，以及公司另捐贈之88,000元，由新港鄉扶緣服務協會陳炳村理事長代表8個弱勢團體受贈，作為關懷社會弱勢經費。

「王詹樣公益信託」是台塑企業創辦人王永在先生為紀念及追思母親，延續回饋社會美德，於2006年以個人名義捐助成立，以「取之於社會、用之於社會」的理念，長期致力於教育、醫療、社會福利、體育發展等社會公益事業。

本年度除了連續八年獲邀的《明華園戲劇團》、《亦宛然掌中劇團》，及去年加入的《如果兒童劇團》、《大龍峒金獅團》外，今年更增添新生力軍《蘋果劇團》，演出內容多元，王詹樣公益信託希望透過長期贊助，協助台灣本土特色文化持續發展，促使其永續經營、傳統藝術能夠向下扎根、傳承，更讓偏鄉家庭、學童增加接觸傳統文化及藝術的機會。

活動現場人聲鼎沸，晚間明華園戲劇總團吸引超過二千人到場觀賞國家級的演出，新港鄉公所林茂盛鄉長、新港鄉代表會洪鴻然主席、嘉義縣議會林秀琴、陳文忠及葉孟龍等多位議員、嘉義縣長候選人吳芳銘都親臨會場，台化公司呂文進總經理率多位高層主管特別南下，並將當日活動之義賣所得、募捐超過5萬3668張之愛心發票，以及公司另捐贈之8萬8000元，由新港鄉扶緣服務協會陳炳村理事長代表8個弱勢團體受贈，作為關懷社會弱勢經費。

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