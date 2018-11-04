19歲女演員外型太亮眼 曝實習時被「強抱」撩妹？！

項婕如將以《五個姊姊》首登大銀幕。（群星瑞智提供）

友善列印
中時
為兼顧實習和演藝工作，再加上最近天冷，項婕如一度感冒發燒。（群星瑞智提供）
項婕如在片中和蔡凡熙兩小無猜。（群星瑞智提供）

19歲美少女項婕如以電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》出道，身為女主角的她得勤跑校園活動，臉書上卻都在分享幼兒園實習經歷，因為她仍就讀於幼保科系，實習期間每天都得圍著孩子打轉，她透露第一次進幼兒園時，有個小弟和她對到眼，立刻衝去抱住她說：「「哇！姊姊妳好漂亮喔！」她反問：「你是不是對每個人都這麼說呀？」未料小弟竟然回：「每個人都說你很漂亮呀！」她笑言當場被「撩」到小鹿亂撞。

不過同時要兼顧宣傳和實習學分，項婕如簡直是蠟燭兩頭燒，曾因工作睡眠不足，又遇生理期、感冒發燒，隔天還得面對小朋友們，讓她直呼：「心力交瘁。」她強調從事教育工作必須有高度專注力，雖然常有天使般的孩子給予安慰和鼓勵，但挑戰也不少，「小朋友也常常會給你製造『驚喜』，比如突然爭執吵起來，或者不小心弄受傷...。」

10月底才因發燒就醫，項婕如坦言最近壓力較大，「因為有太多事要做，又想把每一件事做好。」但日前實習下班後和公司同事一起看電影，恰好遇到同公司師姊宋芸樺，想起宋在她參加新人海選時提醒過：「有時候要放寬心，因為人不可能完美，我們不可能擅長每一件事，但如果能把一件事做到最好，那也就值得了。」她也決心重新調整心態面對學生演員的身份。《五個姊姊》16日上映。

(中時 )

獨／陳彥名不怕被借精 邀唐綸蔡… 下戲還是瘋狂！陳子玄為了消夜怒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。