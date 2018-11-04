下戲還是瘋狂！陳子玄為了消夜怒掀棉被潑老公一杯水

2018年11月04日 20:38 中時 林淑娟

衛視中文台《一袋女王》左起樓心潼、沈世朋、王宇婕、巴鈺、曾國城、丁國琳、陳子玄。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》日前邀請丁國琳、王宇婕、沈世朋、陳子玄及樓心潼上節目分享自己曾經為戲付出，但下了戲仍然演很大的瘋狂經驗。最誇張的就屬陳子玄，她透露曾因入戲太深，角色一演就是多年，戲裡戲外分不清，結果就是老公倒楣受苦，還曾掀開老公棉被拿水狂潑，就為了要他去準備消夜，害得老公趕緊對著喊著「下戲了」，隔天還帶著她去收驚，希望她趕快「回來」！

陳子玄曾演一個恣意妄為的千金小姐，在戲裡一天到晚就是發脾氣、丟東西、踹東西，當時她與現在的老公才剛開始交往，有天下了戲一進家門，看到老公竟然直直的翹起雙腳，玩著手機遊戲，然後音樂跟電視都開得超大聲，她看著老公說：「我好累，我好想睡覺，消夜呢？」結果老公邊玩手機邊回說：「我不知道，妳去買啊！」讓她頓時火冒三丈，邊狂數落老公邊猛踹家具。

她老公一看，覺得她瘋了，便一個人默默地走回房間，上床躺平後用棉被把自己從頭倒腳蓋住，陳子玄笑說，當時她也不知道哪來的想法，就走到廚房倒了一杯水，然後進房把老公棉被掀開，用力地把那一杯水通通倒在老公身上，便怒罵說：「你要不要去準備消夜啊！老娘很累知不知道」，只見老公默默得起身，對著她說：「下戲囉！下戲囉！」之後還帶著她去收驚，就希望她趕快恢復正常。

丁國琳則為了演出八點檔富家女角色，多年來耗費數百萬購買名牌包，但買來只為了拍戲，平常根本不用，她私底下只愛用一千多元的布包，因為帶著布包去拍戲、上通告隨便丟就好，根本不怕髒不怕壞。而那些名牌包，都只供在房間裡，她為了上節目特地帶其中的三分之一來，但數量已經多到製作單位要準備推車才能推進攝影棚，大家建議她轉賣，她卻笑說：「這樣我下次拍戲還要重買，就留著當拍戲的道具就好啦」。

沈世朋曾經為了拍戲下苦功做足功課，最後卻是白忙一場。有次他接了一個要會扛瓦斯又要會打棒球的角色，因此趁著工作空檔天天跑到棒球打擊場苦練，從時速80公里打到連160公里的球都打得到，開拍時正想秀一秀打球成果，結果導演說，這部分他只要演出球員後來變成教練的戲分就好，不用打球了，讓他很傻眼。

另外則是扛瓦斯桶的部分，沈世朋說年輕時曾在瓦斯行打過工，但考量自己年紀有點大了，加上以前都是瓦斯桶直接上肩，跟老師傅熟練用手在地上轉的方式截然不同，為融入角色，他特地跑到離家快20分鐘的瓦斯行，帶便當找老師傅聊天請教，苦練了一個多月，練到手都破皮，終於練就單手轉瓦斯桶的技巧，結果一到現場導演又說不是瓦斯桶，是高快180公分的乙炔瓶，讓他再度傻眼。

(中時 )