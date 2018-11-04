下戲還是瘋狂！陳子玄為了消夜怒掀棉被潑老公一杯水

陳子玄。（衛視中文台）

友善列印
中時
林淑娟
衛視中文台《一袋女王》左起樓心潼、沈世朋、王宇婕、巴鈺、曾國城、丁國琳、陳子玄。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》日前邀請丁國琳、王宇婕、沈世朋、陳子玄及樓心潼上節目分享自己曾經為戲付出，但下了戲仍然演很大的瘋狂經驗。最誇張的就屬陳子玄，她透露曾因入戲太深，角色一演就是多年，戲裡戲外分不清，結果就是老公倒楣受苦，還曾掀開老公棉被拿水狂潑，就為了要他去準備消夜，害得老公趕緊對著喊著「下戲了」，隔天還帶著她去收驚，希望她趕快「回來」！

陳子玄曾演一個恣意妄為的千金小姐，在戲裡一天到晚就是發脾氣、丟東西、踹東西，當時她與現在的老公才剛開始交往，有天下了戲一進家門，看到老公竟然直直的翹起雙腳，玩著手機遊戲，然後音樂跟電視都開得超大聲，她看著老公說：「我好累，我好想睡覺，消夜呢？」結果老公邊玩手機邊回說：「我不知道，妳去買啊！」讓她頓時火冒三丈，邊狂數落老公邊猛踹家具。

她老公一看，覺得她瘋了，便一個人默默地走回房間，上床躺平後用棉被把自己從頭倒腳蓋住，陳子玄笑說，當時她也不知道哪來的想法，就走到廚房倒了一杯水，然後進房把老公棉被掀開，用力地把那一杯水通通倒在老公身上，便怒罵說：「你要不要去準備消夜啊！老娘很累知不知道」，只見老公默默得起身，對著她說：「下戲囉！下戲囉！」之後還帶著她去收驚，就希望她趕快恢復正常。

丁國琳則為了演出八點檔富家女角色，多年來耗費數百萬購買名牌包，但買來只為了拍戲，平常根本不用，她私底下只愛用一千多元的布包，因為帶著布包去拍戲、上通告隨便丟就好，根本不怕髒不怕壞。而那些名牌包，都只供在房間裡，她為了上節目特地帶其中的三分之一來，但數量已經多到製作單位要準備推車才能推進攝影棚，大家建議她轉賣，她卻笑說：「這樣我下次拍戲還要重買，就留著當拍戲的道具就好啦」。

沈世朋曾經為了拍戲下苦功做足功課，最後卻是白忙一場。有次他接了一個要會扛瓦斯又要會打棒球的角色，因此趁著工作空檔天天跑到棒球打擊場苦練，從時速80公里打到連160公里的球都打得到，開拍時正想秀一秀打球成果，結果導演說，這部分他只要演出球員後來變成教練的戲分就好，不用打球了，讓他很傻眼。

另外則是扛瓦斯桶的部分，沈世朋說年輕時曾在瓦斯行打過工，但考量自己年紀有點大了，加上以前都是瓦斯桶直接上肩，跟老師傅熟練用手在地上轉的方式截然不同，為融入角色，他特地跑到離家快20分鐘的瓦斯行，帶便當找老師傅聊天請教，苦練了一個多月，練到手都破皮，終於練就單手轉瓦斯桶的技巧，結果一到現場導演又說不是瓦斯桶，是高快180公分的乙炔瓶，讓他再度傻眼。

(中時 )

19歲女演員外型太亮眼 曝實習時… 贈獎／演員的保養秘密 送你必勝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。