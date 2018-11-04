第6屆岱宇台中國際馬拉松，4日開跑

2018年11月04日 22:28 工商 劉朱松

劉朱松／台中報導

眾所矚目的第6屆「岱宇台中國際馬拉松」，4日登場，共有上萬名跑者參與，競賽結果，42K總排名男子第一名，為Nzyoki Francis Kioko的2小時34分20秒；42K總排名女子第一名為Jemimah Wayua Musau的2小時42分51秒。

台中市長林佳龍、運動局長王慶堂、財團法人台北市岱宇慈善基金會董事長林英俊、環保署長李應元、伊林名模王麗雅，及公益團體代表等各界貴賓鳴槍後，各組跑者依序開跑，用熱情與活力點亮台中市的清晨。

林佳龍表示，台中是個運動城市，而岱宇台中國際馬拉松，在台中市是具規模且有挑戰性的路跑賽事；另外，今年適逢台中花卉博覽會，花博是農業、科技與人文的整體展現，台中市很高興藉由花博讓全世界看見台灣的特色。

林英俊昨非常感謝台中市政府對於岱宇台中國際馬拉松的大力協助，同時感謝此次三個公益團體的參與，並為各位跑者獻上幸福而安全的祝福。賽事成績，42K總排男子第一名，為Nzyoki Francis Kioko的2小時34分20秒；42K總排女子第一名為Jemimah Wayua Musau的2小時42分51秒。

另外，大會為鼓勵台灣跑者參賽而特別設立的台灣菁英獎，男子組第1名為蘇志濱，用時2小時53分28秒。

此外，本屆賽事邀請代表三大公益領域的弘道老人福利基金會、瑪利亞社會福利基金會，及癌症希望基金會共襄盛舉，現場帶來各具特色的精彩舞蹈表演，並號召勸募現場跑者晶片，讓跑者運動同時做公益。

今年賽事適逢台中世界花卉博覽會展覽期間，3大園區10大亮點，讓民眾聽見花開的聲音，盡享花卉的美麗力量，鼓勵現場跑者共襄盛舉。

(工商 )