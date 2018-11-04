贈獎／演員的保養秘密 送你必勝「約會面膜」

2018年11月04日 20:53 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

藝人李佳豫、林筳諭（勇兔）、余宥樂、薛宇廷一起創業投資美妝品牌「Miss Yu」，推出只要在約會上妝前五分鐘敷一下，就能必勝的「約會面膜」。四人因一部戲打開了緣分，由於四人名字同時擁有「Yu」，於是共同展開創業之路，演員長時間拍戲，要保有完美妝容實在不容易，於是他們體驗各種市面上的面膜，經過一個多月的「人體實驗」，最終推出這款「約會面膜」。

余宥樂與李佳豫、林筳諭（勇兔）、薛宇廷共創美妝品牌。（圖／翻攝自余宥樂臉書）

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💛活動時間：即日起至11月 11日 下午12點整截止。

💛公布時間：11/11日，中獎者請私訊《#中時娛樂》臉書，並留下本名、電話、地址。

💛抽獎名額：五盒面膜，共抽5人。

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(中時電子報)