贈獎／演員的保養秘密 送你必勝「約會面膜」

余宥樂（左起）、林筳諭、李佳豫、薛宇廷。（傳軒媒體提供）

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中時電子報
／綜合報導

藝人李佳豫、林筳諭（勇兔）、余宥樂、薛宇廷一起創業投資美妝品牌「Miss Yu」，推出只要在約會上妝前五分鐘敷一下，就能必勝的「約會面膜」。四人因一部戲打開了緣分，由於四人名字同時擁有「Yu」，於是共同展開創業之路，演員長時間拍戲，要保有完美妝容實在不容易，於是他們體驗各種市面上的面膜，經過一個多月的「人體實驗」，最終推出這款「約會面膜」。

余宥樂與李佳豫、林筳諭（勇兔）、薛宇廷共創美妝品牌。（圖／翻攝自余宥樂臉書）

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贈獎／演員的保養秘密 送你必勝「約會面膜」

#注意以下事項

💛活動時間：即日起至11月 11日 下午12點整截止。

💛公布時間：11/11日，中獎者請私訊《#中時娛樂》臉書，並留下本名、電話、地址。

💛抽獎名額：五盒面膜，共抽5人。

🧡提醒大家，要在「本則貼文＆新聞中」底下留言才能獲得抽獎資格，缺少任一步驟者視同棄權，請隨時注意留言回覆，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停本活動與延遲中獎公告。！

(中時電子報)

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