日媒：防陸奪取釣魚島 美日進行戰術理論推演

2013年中國大陸的海警船(左）與日本海防隊巡邏船(右)在釣魚島前對峙，但至今為止雙方的官方船隻行為都相當克制。（圖／美聯社）

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中時電子報
中國大陸曾因釣魚島領土糾紛多次爆發大規模反日示威遊行。圖為2012年9月18日深圳民眾以「918事變」81周年紀念日為由，進行「勿忘國恥，還我釣魚島」示威游行。（圖／中新社）

日本共同社今天報導了日美兩國今年1月在東京舉行防止中國奪取釣魚島的軍事理論推演，推演設想首先是中國派出武裝漁船與其他船隻在釣魚島登陸，在警力驅逐無效後日本自衛隊介入，中國立即反應並派出軍隊，雙方爆發軍事衝突。不過這份新聞稿可能因內容過於敏感，發行出不久後即撤稿下架。

共同社這則新聞以「獨家：日美擬首次制訂突發事態時對華共同作戰計劃」為題，發布了日美兩國曾在今年1月於日本防衛省大樓進行的一項軍事理論推演，指出有三支部隊參與推演過程，主題為「「保護尖閣諸島（釣魚島）」。

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報導說，3日獲悉，日美兩國政府基於2015年修改的《日美防衛合作指針》進行此項軍事理論推演。以尖閣諸島（釣魚島）出現突發事態為推演主題，爭取明年3月底前進行匯總。

報導指出，日美此一動作說明兩國政府正在制訂聯合行動計劃，以防止中國「入侵」釣魚島。在這次理論推演中，還包括有美國在印度洋和太平洋的海軍參與行動，因此理論推演中還討論到要在《安保法》內寫入保護美軍的「武器防護」等新任務。

按照推演設想，奪島行動開始時，中國大陸武裝漁船和其他船隻將在釣魚島登陸。日本海警力量不足以驅逐他們，隨之日本自衛隊介入。中國對此立即作出反應，派出軍隊，軍事衝突隨之爆發。

另外，日本官方消息人士也透露，日本計劃今年底前啟動在沖繩群島的石垣島上部署500至600名陸上自衛隊，以及地空和地艦導彈。石垣島位於釣魚島以南110公里處。

可能因為事涉敏感，該項報導刊出不久後即撤稿下架，僅少數幾家外媒轉載了相關內容。

(中時電子報)

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文章來源：日美曾在1月份進行了防止中國奪取釣魚島的理論推演

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