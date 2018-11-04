稅改大遊行 萬人上凱道要求政府稅改

2018年11月04日 21:14 中時 林縉明

法稅改革聯盟今舉辦稅改大遊行，號召萬人走上街頭，呼籲政府盡快推動稅改，改善台灣經濟及投資環境。（法稅改革聯盟提供）

法稅改革聯盟今舉辦稅改大遊行，號召萬人走上街頭，呼籲政府盡快推動稅改，改善台灣經濟及投資環境。（法稅改革聯盟提供）

台灣經濟低成長衍生低薪、人才出走危機，法稅改革聯盟痛批是長期違法濫權濫開稅單導致企業出走、人才流失，4日發起「讓孩子留在台灣稅改大遊行」，吸引外萬人走上街頭，吹哨要揪出拖垮經濟的豬隊友，呼籲政府修改法稅制度，間清民眾稅務負擔。

法稅改革聯盟發起人陳志龍指出，當貧窮、外流、外資的問題都可以解決，台灣的年輕人都可以留在家鄉工作，台灣將會變成世界上最好的地方。另名活動發起人真理大學教授吳景欽也表示，若政府無法為年輕人創造有利的環境，至少要減輕他們稅務負擔。

遊行隊伍從自由廣場出發，上萬人齊聚在台北車站前忠孝西路達活動最高潮，數名打赤膊、身上寫著「薪水低到不必繳稅」，另有人扛著橡皮艇準備外飄，凸顯台灣經濟面臨困境，一旁環繞小朋友手捧樹苗，眾人高喊「打破低薪」、「根留台灣」、「反掏空要生存」訴求。

無黨籍台北市長候選人李錫錕、台灣犯罪被害人人權服務協會副理事長劉承武檢察官、中華人權協會理事長林天財、台灣陪審團協會理事長張靜律師、中興大學法律學系兼任教授張進德等人到場響應遊行，要求政府盡速改革稅法，落實賦稅公平及分配正義，廢除不合法徵稅方法與解釋函令，創造根留台灣的環境。

百萬網紅國中生小云、高中教師張老師代表社會各階層發聲，張老師表示，不希望看到學生領低薪或被迫出國謀生；小云期盼透過稅務改革改善台灣經濟環境，未來可以留在家鄉工作。

(中時 )