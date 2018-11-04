藍營桃竹竹苗大合體 韓國瑜連線成亮點

2018年11月04日 21:18 中時 邱立雅

國民黨桃竹竹苗候選人大合體，在前總統馬英九（右四）與黨主席吳敦義（左四）帶領下大進場，引起支持者騷動。（邱立雅攝）

國民黨桃竹竹苗大會師4日晚間在新竹縣政府前廣場聚集上萬支持者吶喊「團結、勝利！」（邱立雅攝）

國民黨新竹市長候選人許明財（前）跟隨著前總統馬英九及黨主席吳敦義大進場。（邱立雅攝）

國民黨選情熱度激升！4日晚間在新竹縣舉辦的桃竹竹苗大會師，現場湧入萬名支持者，加上歷任6名黨主席、人氣回溫的前總統馬英九、「最強菜販」韓國瑜助陣，衝高桃竹竹苗縣市長候選人陳學聖、許明財、楊文科及徐耀昌的聲勢，現場凍蒜聲不絕於耳。

藍營榮譽主席吳伯雄、前主席連戰、馬英九、朱立倫、洪秀柱及現任主席吳敦義等前後共6名黨主席，一起為桃竹竹苗黨籍候選人助勢，副主席曾永權以及前立法院長王金平及立院黨團總召江啟臣、立委林為洲等人聯袂出席，就是要力拚選戰全壘打。

新竹市長候選人許明財與新竹市黨部主委呂學樟率領黨籍縣議員候選人等風風火火登台，在凍蒜聲中，眾人揮舞著國旗大步走向台前，並向台下民眾致意。許明財首先向桃竹竹苗鄉親問候晚安，隨即砲火全開痛批執政黨，希望台下民眾的熱情能打倒民進黨。

「我們用選票讓他們下台。」許明財指出，桃竹竹苗曾經是燦爛輝煌的城市，但在民進黨執政下，曾經台灣錢淹腳目，但現在「債務到脖子了」，他希望在國民黨以拚經濟、拚幸福的目標下，懇託鄉親在投票日來驗收成果。

「我是一個願意做事的人。」新竹縣長候選人楊文科致詞時指出，他曾在竹科擔任主任秘書、中科擔任局長，他想為新竹下一個30年的榮景來打拚，要讓竹科規模、產值、廠商與從業人員翻倍，還要整理交通系統的規畫，爭取中央前瞻計畫跟新竹市共治捷運系統，連結生活圈，讓百業齊飛揚。

吳敦義則批評在民進黨執政下，治安、經濟、兩岸都不好，中美貿易戰一觸即發，許多台商希望回台，楊文科有深厚竹科經驗，若當選，一定能發揮長才，讓台商找到最適當投資地點。馬英九則滿臉笑意的表示，大進場一路走來看到大家對國民黨的期待，非常感動，這種現況很久沒看到，這就是國民黨能再起的力量。

當晚最佳亮點則是高雄市長候選人韓國瑜現場連線獻聲，「大家心裡悶了一口氣，都悶了很長一段時間。」韓國瑜表示，11月24日的投票就是要改變現狀、拒絕貧窮，迎接更美好的未來，他相信桃竹竹苗4位候選人一定帶給所有鄉親更好的生活，他也呼籲台灣一定要團結在一起，讓桃竹竹苗藍天再現。

(中時 )