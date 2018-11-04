鄒承恩嘟嘴出招 謝盈萱羞紅臉：終於給我個帥哥了！

2018年11月04日 21:29 中時 林淑娟

鄒承恩讓謝盈萱難得害羞。（歐銻銻娛樂）

謝盈萱在劇中因為鄒承恩受盡委屈。（歐銻銻娛樂）

孫可芳自嘲是劇中吵架專門戶。（歐銻銻娛樂）

有「劇場女神」之稱的謝盈萱轉戰影視圈，今年同時獲得金鐘、金馬入圍肯定，她在歐銻銻娛樂自製劇《種菜女神》與鄒承恩飾演一對貌合神離的夫妻，明明是個能力十足的企業女強人，卻為了丈夫低聲下氣、委屈求全。雖然她在劇中因為鄒承恩受盡委屈，甚至多次落淚，但對於跟鄒承恩合作，謝盈萱笑著豎起大拇指說：「終於給我一個帥氣的丈夫了！」

對於能跟謝盈萱合作，在《種菜女神》中飾演她丈夫及堂妹的鄒承恩與孫可芳都十分期待與雀躍。鄒承恩劇中是個「靠老婆」的唱片公司老闆，得知老婆是謝盈萱飾演時，他露出崇拜的眼神說：「能跟自己的女神合作，我覺得我要跪下來跟她演戲了！」

雖然他在劇中與李千娜出軌，讓老婆傷透心，但謝盈萱卻對這個老公很滿意，平常氣場十足的她，在拍攝定裝照時，因為鄒承恩突然嘟嘴作勢要親她，讓她瞬間變成害羞小女人紅了臉，謝盈萱說：「當天是第一次見面，也沒拍過這種形式的定裝照，真的會不知所措。」

同樣也是劇場出身的孫可芳，與謝盈萱有許多共同朋友，卻是到《種菜女神》才第一次合作，開拍前兩人都很期待會碰撞出怎樣的火花，自認看起來臭臉不好相處的謝盈萱，第一次見到孫可芳是在植劇場的聚會，謝盈萱說：「一開始覺得她好吵，後來發現原來她的聒噪是因為怕場面冷，貼心地想炒熱氣氛。」一直很崇拜謝盈萱的孫可芳拍攝前很緊張，真的合作後，孫可芳說：「她就是外冷內熱型的，現在變成蠻好的朋友。」兩人對戲時孫可芳的角色多半都在耍傲嬌，謝盈萱則是好言按捺，孫可芳說：「每次一喊卡，我們兩個就開始大笑。」

孫可芳在《種菜女神》中飾演懷抱歌手夢的嗆辣女孩，孫可芳說：「我是劇中的吵架專門戶，不然就是在耍傲嬌。」戲外很愛唱歌的她，正式進了錄音室配唱，忍不住直呼：「錄音真的不簡單，情緒完全無所遁形，而且第一次錄音根本是被舒米恩騙了。」原本說好試錄一下，結果就錄了成品出來，因為準備的時間真的太少，孫可芳只給了自己60分。她說演完這個角色很崇拜歌手，錄音真的太難了，短期內不想再演歌手的角色。

孫可芳喜歡不斷嘗試新角色，接下來最想挑戰喜劇或是殺手類型的角色，怕熱的她說：「最好可以理平頭或光頭那種，畢竟人生中也沒什麼機會可以留這種髮型。」《種菜女神》16日起將於愛奇藝、台視及東森綜合台播出。

(中時 )