舉重世錦賽》舉重女神郭婞淳2金進帳 創2項世界紀錄

郭婞淳再替台灣在國際舞台上發光發熱。(報系資料照)

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中時電子報

(10：14更新)前往土庫曼參加世界舉重錦標賽的我國雅加達-巨港亞運金牌國手郭婞淳，4日晚間在女子59公斤級，以抓舉105公斤摘下世錦賽生涯抓舉首金、挺舉132公斤摘銀、總和237公斤摘金，2金1銀入袋，其中抓舉與總和更創世界紀錄，也順利完成世錦賽2連霸！

本屆舉重世錦賽改採東京奧運賽制，男、女公斤量級都改為7個量級，也讓郭婞淳原本參加的58公斤級取消，為了今年世錦賽，她刻意增重1公斤參加59公斤級，一開始抓舉開把重量就設在100公斤，她的第1次試舉就告成功。

郭婞淳接著第2次試舉挑戰103公斤同樣宣告成功，第3次試舉瞄準自己去年抓舉成績105公斤，她順利舉起確定摘下抓舉金牌，拉脫維亞女將柯哈則以103公斤位居第2，泰國149公分小巨人絲瑞卡伊舉起100公斤排在第3。

來到挺舉項目，郭婞淳第1次試舉瞄準128公斤，述藺輕鬆成功舉起，第2次試舉增加到132公斤，可惜試舉失敗，休息一段時間之後，她的第3次試舉雖然有點驚險，卻仍奮勇咬牙舉起，僅輸中國大陸陳貴明的133公斤挺舉成績。

郭婞淳曾在舉重世錦賽拿下2013年挺舉與總和金牌，以及2017年挺舉與總和金牌，如今又在今年世錦賽一舉包辦2金1銀，但這只是她瞄準東京奧運的前哨戰，期望她能延續去年台北世大運、今年亞運與世錦賽的奪金氣勢下去！

(中時電子報)

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