新竹》小馬哥旋風再起！橫掃竹北夜市快暴動

前總統馬英九（中）陪同新竹縣長候選人楊文科（右），所到之處都差點引起暴動。（邱立雅攝）

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前總統馬英九（右二）到竹北夜市掃街，媽媽們一擁而上爭相拍照。（邱立雅攝）

前總統馬英九，4日晚間參加桃竹竹苗團結自強大會後，分別前往竹北夜市與新竹市陪同新竹縣市長候選人楊文科及許明財合體掃街吸票，近距離方式走進民眾，爭取選民們的認同與支持。

馬英九與許明財前往新竹市區掃街拜票，不斷和路過民眾打招呼、懇託，到最熱鬧的巨城購物中心一帶商圈一一和民眾握手合照，令許多民眾驚訝、驚呼，回到以前小馬哥受歡迎的時代。

許明財說，巨城購物中心原本是風城百貨，因經營不善而倒閉，後來他找到遠東集團洽購，讓整個產業起死回生，帶來每年100多億營業額效益，並增加1萬多個工作機會。

結束新竹市行程後，人氣暴漲的馬英九後又回到竹北夜市陪同楊文科拜票，現場擠得水洩不通，爭相一睹馬英九風采，差點引起暴動。馬英九展現過往小馬哥的魅力，也拉抬楊文科聲勢。

馬英九表示，自己全台輔選，觀察到國民黨氣勢越來越高，選情也一次比一次好，一方面高興但也警惕，要小心對手出「奧步」，打選戰更要提高警覺。

在竹北夜市掃街時，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方也在夜市拜票，不過兩派人馬並未「正面交鋒」，讓期待看到「君子之爭」場面的民眾有些失落。

(中時 )

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