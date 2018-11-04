美期中選舉前夕 川普鬆口：眾院可能會輸掉

2018年11月04日 22:33 中時電子報 盧伯華

還有兩天就將進行美國期中選舉投票，選舉結果不僅影響美國總統川普後半任期，還將牽動2020年總統大選。一向狂妄自大的川普卻在此關鍵時刻鬆口承認：共和黨可能保不住眾議院的多數席次，將失去眾議院的控制權。不過他也聲稱，對此國會版圖變化並不擔心，參議院才是真正的目標。

綜合外媒報導，川普在西維吉尼亞州的一場共和黨的競選活動中說，共和黨可能失去對眾議院的控制權，不過他仍表示：「不用擔心，我會想辦法。」就在數日前接受媒體訪問時，他還信心滿滿地表示共和黨仍將繼續掌控眾議院。

川普過去一周內參加的競選活動多數是參議員候選人的場合，似乎是更關心參議院的選情。美媒分析，主要原因可能是參院主導聯邦最高法院大法官、內閣成員及駐外大使人選，以及在國防、外交等事務上有較強主導權。

而目前參議院改選的35個席位，形勢上顯然對共和黨比較有利。至於眾院選情，過去一向有所謂「期中選舉魔咒」，即總統所屬政黨在期中選舉時平均會在眾院失去29席，其中投票率將是勝敗關鍵。專家估計，這次期中選舉投票率可能會高達罕見的50%。

美國2018年期中選舉將於當地時間11月6日投票，主要改選眾議院全部435席位、36個州長及1/3參議員席位，長期以來被視為選民對已擔任兩年的總統進行政績評分的指標。

期中選舉前一周時，民調查機構蓋洛普發布民調結果指出，川普支持率已較前一次民調下跌4%至近期最低的40%。不支持率則上升4%至54%。分析師認為，這顯示共和黨在期中選舉的情況相當不樂觀。

(中時電子報)