《如懿傳》玫嬪何泓姍驚傳墜馬！「遭瘋馬甩下」急送醫

2018年11月04日 22:37 中時 林淑娟

何泓姍被說是小周迅，拍戲與周迅建立好交情。（取材何泓姍微博）

何泓姍與張鈞甯因戲結緣。（取材何泓姍微博）

《如懿傳》飾演「玫嬪」的何泓姍，驚傳拍攝新戲《天龍八部》時意外墜馬，被晉級送醫。目擊者言之鑿鑿稱她被瘋馬甩下來，當場全身不能動彈，且馬匹是賽馬出身，現場沒人牽著馬繩，出事後，瘋馬跑得不見蹤影，劇組還在追蹤馬的蹤影。消息一出，引起粉絲震驚。不過何泓姍稍早已發文報平安：「大家放心，阿紫現在還好，謝謝大家的關心，也感謝《天龍八部》劇組的照顧。」

隨後，《天龍八部》劇組也發微博回應此事：「今日，在電視劇正常拍攝馬戲中，馬匹突然受驚，受驚後工作人員沒能完全控制，造成何泓姍女士意外墜馬。劇組第一時間安排何女士到醫院進行檢查、治療和休息。檢查後，何女士只是軟組織挫傷，受到驚嚇，並沒傳言那般嚴重。導演、製片人也在拍攝間隙及時去醫院進行了看望。在此，劇組對該事件對何泓姍女士造成的身體和心理傷害進行誠摯的道歉，劇組承諾今後一定加強相關安全管理和監督，加強安全意識，以保障為電視劇付出努力的每一位演員及工作人員的安全。」

據悉，何泓姍在麗江拍新版《天龍八部》，她在劇中飾演阿紫一角，飾演男主角喬峰的是楊祐寧，因演出《延禧攻略》中的爾晴爆紅的蘇青，則飾演「阿朱」。

(中時 )