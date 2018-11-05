警政改革華而不實 柯P應傾聽警察心聲

2018年11月05日 07:12 中時 胡欣男

台北市長柯文哲就任之初大力推行新政，其中警政改革，羅列包括減少雜務等6項政策。如今任期屆滿，市府盤點進度，自承3分鐘警網與行動派出所，「是比較明確無法做到的」；未來努力方向，仍是回到「提升見警率」老路。換句話說，4年華而不實的警政改革，淪為一場空。

警察是所有公務體系第一線最直接與民眾接觸的單位，隨社會變遷發展，有必要檢討改革。不過，改革不是作秀，必須真的對警政發展有利，讓人民安居樂業有幫助，否則連串改革，不僅警察無感，治安滿意度也不埋單，亂改不如不改。

柯P警改最經典、也是失敗最徹底的，莫過於「行動派出所」。追根究底，柯制訂警改時，缺乏資深且務實的警政幕僚，柯P想學香港、學美國，卻忽略台灣的地理環境與風土民情，智商157的他，或許是很好的決策者，但沒有優秀軍師襄助，讓他錯估形勢。

更重要的是，台灣警政制度一條鞭，警改大方向仍應由中央制訂，地方配合。柯能做的其實很簡單，就是用他最自豪的財政紀律，支持警察預算，增加福利待遇。而這兩年遇上年改紛爭，首都警察既要陳抗維安，又要被刪退休金，士氣低迷，警改怎麼做，都無力回天。

警政工作千頭萬緒，為了更能權責相符、提升執法尊嚴，廢除調度司法警察條例、微罪處分權，甚至成立警政總署，拉高位階，這些都是警改方向，但都不是地方能做的事。柯與蔡政府幾乎撕破臉，但在警改上，幾經折衝，最終能做的，都只剩提升見警率這條路。

柯P新政當初警政治安篇的開頭很動人，「警察有話要說，他們的心聲也該受到重視。」的確，首都警察的心聲，亟需市長用心傾聽；而非發生風紀弊案後，明明坐陣派出所，卻只顧低頭滑手機。警改有何藥方？柯不如實地問問警察，他們需要什麼。

(中時 )