日本防衛省指定三菱建造新一代巡防艦

2018年11月04日 23:00 中時電子報 江飛宇

三菱重工（MHI）宣布，已與日本防衛省簽約，將為日本海上自衛隊建造新型多用途巡防艦（JMSDF）四艘中的前兩艘。

詹式防衛網(Jane’s Defense)報導，三菱沒有透露合約總價，不過防衛省在2018財政年度的預算中，已預留了價值922億日元（新台幣250億元）的預算，用於建造兩艘130公尺長、13公尺寬的巡防艦，顯然就是三菱的項目。在預算案中還提到，預期的交艦時程是2022年3月。

日本新一代巡防艦第一階段是4艘，因此理論上還有後2艘的計畫，在今年8月，防衛省已提出995億日元(新台幣270億元)的預算案，用於建造後兩艘新艦，預計將於2023年3月交艦，目前這個合約還沒有確定。

新型巡防艦排水量約為3900噸，由日本海洋聯合公司來設計，而三菱重工為主承包商，三井工程造船（MES）是子承包商。首艦將在長崎造船廠製作，第二艘將在玉野造船廠建造。

日本防衛省表示，新型巡防艦主要是快速巡邏海域安全的相關任務，包括具備反水雷戰作戰的能力，也有掃雷的功能，為達到這個性能要求，艦上會配有一架反潛/掃雷直升機，以及數架水面和水下無人機。自衛武器則有日本自製的03型防空飛彈海軍版，此彈射程約為50公里，目前尚在開發中。 艦首會安裝5英寸（127公釐）艦砲，以及近迫防衛的海公羊飛彈系統。

(中時電子報)