鍾瑶唯美入水像美人魚 王家梁躺滾燙沙地如鹽烤蝦

2018年11月04日 23:21 中時 林淑娟

鍾瑶唯美入水。（東森）

王家梁躺滾燙沙灘。（東森）

王家梁在沙灘拍形象照熱爆。（東森）

台視、東森新戲《艾蜜麗的五件事》將接檔《愛的3.14159》於11/24(六)首播，日前發布的首支劇情預告中，鍾瑶與林子閎的逗趣互動引起網友熱議。5日起將陸續釋出角色形象照，鍾瑶和王家梁為唯美畫面一個進水一個躺沙堆，結果一個開心下水不想喊卡，另一個則是在艷陽下又燙又烤，拍攝境遇超兩極。

鍾瑶在劇中因撿到瓶中信而被改變命運，角色形象照也呼應劇情於泳池中拍攝。鍾瑶笑說：「我其實拍過不少與水有關的作品，但這部戲真的是各種跟水有關的橋段都用上了，洗澡、淋雨、掉進泳池、下海，只差沒去泡溫泉了。」而且她還先在海邊拍了一早上的戲，卻不能下水又超級熱，讓她一到泳池就迫不及待衝進水裡。沒想到吹了一天海風讓她頭髮全都糾結在一起，導致剛下水時髮型超狼狽。只好連造型師都跟著下水，替她把頭髮一根根梳開才終於順利拍攝。

王家梁則是在正中午的大太陽底下，穿著超厚針織衣躺在又熱又燙的沙子上拍攝，讓他搞笑自嘲很像沙粒版的鹽烤蝦，拍到後來人都快熟透了。而且他還要躺著看向天空，攝影師跨站在他的腰部拍攝。王家梁笑說「被男生跨在腰上對著自己拍照，好像是我第一次用這種方式拍攝，所以感覺還蠻奇妙的。」加上拍攝時沙子不但全部黏在他的皮膚上，還滲進頭髮和耳朵深處，讓他過了好幾天才完全把身上的沙子洗乾淨。但他也開心表示成果很好，是一次很特別的拍攝經驗。

(中時 )