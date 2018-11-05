傳統吉祥物喜鵲現身 店家卻是又愛又頭痛

喜鵲黑亮的羽毛與雪白的毛色相襯，模樣十分討喜。（李義攝）

友善列印
中時
喜鵲對過往的人，不懼不避，鳥友研判，遭人棄養的可能性非常高。（李義攝）
喜鵲有時躍上餐桌，與客人對望。（李義攝）

喜鵲是中國文化裡最受歡迎的鳥類，代表著好運與福氣的象徵，最為人熟知的是喜鵲搭起橋讓牛郎織女相會；不過，不請自來的喜鵲，卻可能讓人頭痛，曝露出另個社會現象，就是棄養毛小孩之外，棄養鳥也大有人在。

高雄市老字號的咖啡店古德曼，最近飛來了隻鳥，顯然不怕人，大喇喇飛到廊道上的咖啡座椅背上，望著用餐的客人，絲毫沒有懼色，客人與店員均覺得有趣。

黑的發亮的羽毛，襯著腹下雪白的羽色，模樣討喜，只是無人知道是什麼鳥，但她不打擾客人用餐，倒也相安無事，彼此對望的眼神，憑添了不少用餐的樂趣。

她似串門子般，來來去去，有時彿彷餓慌了，會趁著客人用餐完畢時，啄食些盤裡的殘餚；有時，會飛到客人對面的椅背上，望著輕啜咖啡的優閒；時而，又踩著輕快的步划隨著音箱放送的音符，在椅背間跳躍，彷彿曼舞。

當然，也有客人抱怨著她擾人，而引來店員的驅趕，並好奇的拍下身影追究著身世，結果答案令店家大喜，竟是傳統喜鵲，喜鵲臨門總是祥瑞之兆，但她卻又促狹地讓人好些日子看不見。

後來，店家求教長期觀察鳥類的鳥友，確定她的身分是喜鵲，而且應是外來種，意即有人養過這隻喜鵲，她不是被棄養就掙脫籠牢回歸自然。

不過，高雄市野鳥協會總幹事林昆海表示，喜鵲雖被視為傳統的吉祥鳥，但因體積大且叫聲擾人，有養鳥作寵物的鳥友多不會選擇喜鵲。他研判，這隻鳥應是幼鳥，為了覓食或常與人互動，所以不怕人。

(中時 )

李登輝贈匾大夫第 「九龍世第」4… 重點在％數！工程師曝延長電池壽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。