傳統吉祥物喜鵲現身 店家卻是又愛又頭痛

2018年11月05日 07:09 中時 李義

喜鵲對過往的人，不懼不避，鳥友研判，遭人棄養的可能性非常高。（李義攝）

喜鵲有時躍上餐桌，與客人對望。（李義攝）

喜鵲是中國文化裡最受歡迎的鳥類，代表著好運與福氣的象徵，最為人熟知的是喜鵲搭起橋讓牛郎織女相會；不過，不請自來的喜鵲，卻可能讓人頭痛，曝露出另個社會現象，就是棄養毛小孩之外，棄養鳥也大有人在。

高雄市老字號的咖啡店古德曼，最近飛來了隻鳥，顯然不怕人，大喇喇飛到廊道上的咖啡座椅背上，望著用餐的客人，絲毫沒有懼色，客人與店員均覺得有趣。

黑的發亮的羽毛，襯著腹下雪白的羽色，模樣討喜，只是無人知道是什麼鳥，但她不打擾客人用餐，倒也相安無事，彼此對望的眼神，憑添了不少用餐的樂趣。

她似串門子般，來來去去，有時彿彷餓慌了，會趁著客人用餐完畢時，啄食些盤裡的殘餚；有時，會飛到客人對面的椅背上，望著輕啜咖啡的優閒；時而，又踩著輕快的步划隨著音箱放送的音符，在椅背間跳躍，彷彿曼舞。

當然，也有客人抱怨著她擾人，而引來店員的驅趕，並好奇的拍下身影追究著身世，結果答案令店家大喜，竟是傳統喜鵲，喜鵲臨門總是祥瑞之兆，但她卻又促狹地讓人好些日子看不見。

後來，店家求教長期觀察鳥類的鳥友，確定她的身分是喜鵲，而且應是外來種，意即有人養過這隻喜鵲，她不是被棄養就掙脫籠牢回歸自然。

不過，高雄市野鳥協會總幹事林昆海表示，喜鵲雖被視為傳統的吉祥鳥，但因體積大且叫聲擾人，有養鳥作寵物的鳥友多不會選擇喜鵲。他研判，這隻鳥應是幼鳥，為了覓食或常與人互動，所以不怕人。

(中時 )