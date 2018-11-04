HBL》關鍵兩罰拚進預賽 謝玉娟：只有贏球可以哭！

三民家商萊恩遠(中後)罰進關鍵致勝罰球，助隊取得預賽門票。(大會提供)

友善列印
中時電子報
三民家商萊恩遠(左)尋求得分機會。(大會提供)

107學年HBL高中籃球甲級聯賽資格賽，高雄市立三民家商靠著萊恩遠關鍵兩罰命中，幫助球隊54：52氣走成功高中，和宜蘭高中、青年高中、光復高中、基隆商工、新榮高中、治平高中及后綜高中拿下11月19日開打的預賽門票。

三民家商和成功高中一戰，兩隊在比賽終了前32.9秒52：52平手，三民萊恩遠在比賽最後11.7秒被犯規、獲得兩罰機會，在巨大的壓力下罰進重要的兩分，在驚滔駭浪中收下預賽門票，賽後和隊友都落下淚水。

之前三民家商女教頭謝玉娟開除違規球員，陣中目前10人只有2人是原本的先發主力，幾乎等於是「砍掉重練」，謝玉娟苦笑說：「練了一個多月了！」賽後「小娟姐」集結全隊開會時，問球員們之前她說過什麼，隨後她幫球員們重溫回憶，表示：「要打甲組，只有贏球可以哭！」這一句也說明了這段時間球隊的煎熬。

謝玉娟補充，有信心球員可以拚進預賽，但還要多努力，成了球隊致勝功臣的萊恩遠透露，歷經違規離隊風波，又不被看好從資格賽突圍，當完成任務後，情緒透過淚水宣洩，他也鼓勵隊友，說：「相信我們會越來越好，下一個目標就是要拚打回高雄複賽！」

上季HBL最後8強和資格賽出現的8隊，共16隊在預賽分成四組，分別是A組衛冕軍松山高中、高苑工商、青年高中與宜蘭高中，B組能仁家商、南湖高中、光復高中和三民家商，C組東山高中、東泰高中、基隆商工及治平高中，D組南山高中、泰山高中、新榮高中及后綜高中。

(中時電子報)

舉重世錦賽》舉重女神郭婞淳2金… MIZUNO馬拉松接力賽 台塑田徑稱…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。