HBL》關鍵兩罰拚進預賽 謝玉娟：只有贏球可以哭！

2018年11月04日 23:26 中時電子報 陳筱琳

三民家商萊恩遠(左)尋求得分機會。(大會提供)

107學年HBL高中籃球甲級聯賽資格賽，高雄市立三民家商靠著萊恩遠關鍵兩罰命中，幫助球隊54：52氣走成功高中，和宜蘭高中、青年高中、光復高中、基隆商工、新榮高中、治平高中及后綜高中拿下11月19日開打的預賽門票。

三民家商和成功高中一戰，兩隊在比賽終了前32.9秒52：52平手，三民萊恩遠在比賽最後11.7秒被犯規、獲得兩罰機會，在巨大的壓力下罰進重要的兩分，在驚滔駭浪中收下預賽門票，賽後和隊友都落下淚水。

之前三民家商女教頭謝玉娟開除違規球員，陣中目前10人只有2人是原本的先發主力，幾乎等於是「砍掉重練」，謝玉娟苦笑說：「練了一個多月了！」賽後「小娟姐」集結全隊開會時，問球員們之前她說過什麼，隨後她幫球員們重溫回憶，表示：「要打甲組，只有贏球可以哭！」這一句也說明了這段時間球隊的煎熬。

謝玉娟補充，有信心球員可以拚進預賽，但還要多努力，成了球隊致勝功臣的萊恩遠透露，歷經違規離隊風波，又不被看好從資格賽突圍，當完成任務後，情緒透過淚水宣洩，他也鼓勵隊友，說：「相信我們會越來越好，下一個目標就是要拚打回高雄複賽！」

上季HBL最後8強和資格賽出現的8隊，共16隊在預賽分成四組，分別是A組衛冕軍松山高中、高苑工商、青年高中與宜蘭高中，B組能仁家商、南湖高中、光復高中和三民家商，C組東山高中、東泰高中、基隆商工及治平高中，D組南山高中、泰山高中、新榮高中及后綜高中。

(中時電子報)