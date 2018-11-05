3千萬元搶案黑幕重重 前四海幫大哥及神秘女是藏鏡人？

2018年11月05日 07:56 中時 謝明俊

北市日前驚爆大同區地下匯兌業者收款３千萬，遭新加坡舞廳圍事小弟尾隨劫走，警方專案小組連日追查發現，這些小弟都是來自屏東的「北漂族」，跟著一名前四海幫大哥在舞廳圍事，嫌犯劫得鉅款後，坐地分紅，還有人企圖暗槓２百萬，再將２千多萬餘款急送基隆交給一名女子，警方認為女子就是幕後指使行搶集團成員。小弟分紅後隨赴北市大安區酒店慶功，還框二名坐檯小姐，帶到大同區商旅「辦事」，專案幹員就是乘小弟還沉迷在溫柔鄉時，一舉成擒。

涉及搶劫３千萬現金的王姓、李姓、汪姓等３名劫匪，都是來自屏東的年輕「北漂族」，他們來到台北，投入一名前四海幫大哥門下，專門負責民生西路新加老舞廳的圍事，他們會行搶鉅款，警方認為是有人在後教唆，絕非臨時見錢眼開而作案。

大同區地下匯兌業者雇用的二名女車手，從民生西路接了一筆５百萬元現金後，王嫌等３名搶匪駕著白色ＢＭＷ轎車，就一路尾隨，二女渾然不覺地開到信義區中坡北路接下另一筆１千萬元現金，連同先前接手的１千５百萬元，一共３千萬現款，在１０分鐘後，全由尾隨跟監的搶匪搶走。

劫匪得手後，先是回到大同區民生西路新加坡舞廳一帶，稍晚９點多，３人再度開車由附近的重慶北路交流道北上基隆，並在基隆交流道與一名女子接頭後，迅速調頭回到大同區。警方研判，這名女子應是幕後教唆行搶的關鍵人士之一。

在此同時，由台北市刑大偵一隊及信義分局共組的專案小組，已在後一路猛追，還與搶匪在國一高速公路上擦身而過，警方還一度搞錯搶匪回程所下的交流道，險些錯失逮人機會，幸好及時補正，重新追到搶匪將作案ＢＭＷ轎車，藏放在民生西路一棟新建大樓地下室停車場。

３名劫匪興高采烈地換搭計程車，前往大安區一家酒店慶功，從凌晨零時許喝到３點多，其中汪、李兩人一坐下就框了二名小姐，結帳離去時，帶著二名小姐一起回南京西路一家商旅開房間。

此時，警方專案人員已發現作案ＢＭＷ轎車，並將現場封鎖，通知鑑識中心人員前來勘驗採樣，鑑識人員在轎車副駕位子底下找到一只女用斜背包，裡面竟藏有二百萬元現金，警方向被害女子查證，包內並無任何現金，警方才驚覺原來是擋人財路，原來劫匪中有人暗槓２００萬元，並偷偷藏放在車內，想要伺機回來拿取，沒想到車子卻被警方查獲，功虧一簣。

警方查出汪、李二人帶小姐到商旅開房間，迅速布署警力前往攻堅抓人，警方乘著二男熟睡入房，二人驚醒見到房內全是警察時，嚇得說不出話來，警方在案發後不到２４小時破案，行動快速有效，令人刮目相看。

(中時 )