地下匯兌業者行事隱密 被搶內神通外鬼？

2018年11月05日 08:02 中時 謝明俊

國內地下匯兌業者的大本營，主要是在台南、台中、台北等地區，往來對象都是以在大陸投資的台商為主，在台北的地下匯兌業者，又以大同區為主，來往客戶包括布商、成衣商，由於地下匯兌本屬違法，所以業者行事非常小心低調，會被搶匪盯上，背後恐是內神通外鬼所致。

２００９年，台南市一家鐘錶行在運送７７００萬元地下匯兌現金時，遭四名槍匪行搶，警方破案後查出，其中涉及搶劫的，竟是鐘錶行的姻親所為，也就因是自己親戚，才能探知現金運送時間，下手作案。

國內地下匯兌管道，完全是因大陸外匯管制而起，在大陸經營的台商，為了要將在大陸所賺錢回流台灣，才會透過地下匯兌管道將贏利送回，而許多東南亞移工，為了節省正常匯兌手續費，也會透過地下匯兌將錢送回家鄉。

由於地下匯兌違法，所以業者行事都非常低調，過去，地下匯兌業者委託交通隨身夾帶新台幣走私到港澳地區，在海關被查獲時，一律都聲稱是自己要投資，絕不牽扯業主，就是怕被財政機關發現罰以鉅款。

在北市的地下匯兌業者，多半集中在大同區，而且其中往來客戶包括了布商及成衣商，匯兌業者在收款時，都是非常低調，如果沒有知悉內情人士私下提供訊息，外人是很難知悉收款時間和地點，因此，北市這椿３千萬元搶案，背後暗藏的爾虞我詐，絕非外人所能想像的。

(中時 )