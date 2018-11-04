MIZUNO馬拉松接力賽 台塑田徑稱霸社會組

台塑田徑奪MIZUNO馬拉松接力賽社會組冠軍。(MIZUNO提供)

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中時電子報
／綜合報導

國內歷史最悠久、競賽層級最高的「台版箱根驛傳」的 MIZUNO馬拉松接力賽，今年邁入第14屆，4日在金山青年活動中心熱血開跑，53位來自阿富汗、安格拉、中國、法國、英國、瓜地馬拉、印度、香港、日本、韓國、澳門、馬來西亞、新加坡、美國、越南共15個國家的外籍跑友，以及各方優秀團隊，帶著挑戰連霸或破大會紀錄的決心一決高下。

臥虎藏龍的社會組，今年共有402隊前來挑戰這場馬拉松接力賽事，除了今年4月參與個人226K初鐵就順利完賽的旅遊節目主持人魏華萱、華視主播朱培滋之外，去年奪得季軍、由長跑好手江宴慶領軍的「跑山卡好」也都再次參賽，賽前目標直指冠軍的台塑田徑，由國內女子五千公尺的紀錄保持人許玉芳領軍，最終台塑田徑以2小時28分18秒摘冠。

大專甲組則由陣中有「玉兔女神」游雅君的台北市立大學以3秒之差奪冠，時間為2小時22分04秒；高中組部分，連續兩年位居亞軍的三重商工，雖然無法在涼爽的天氣破大會紀錄，但以1秒之差甩開勁敵治平高中，收下第一名，今年高三並擔任最後一棒的徐熙鴻，在衝線後開心吶喊「太開心了！」

新北市光榮國中逆轉勝締造國中組十連霸。(MIZUNO提供)

國中組新北市立光榮國中在終點前最後100公尺以0.31秒逆轉獲勝，成就在該組別10連霸的霸業。

(中時電子報)

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