文化快遞》2018台北金馬影展 不可錯過的年度電影盛會

2018年11月05日 09:00 中時電子報 文、圖／台北金馬影展執行委員會

《地球最後的夜晚》劇照。圖／台北金馬影展執行委員會

《小太陽的願望》劇照。圖／台北金馬影展執行委員會

《雨季的婚禮》劇照。圖／台北金馬影展執行委員會

《你的臉》劇照。

《斬、》劇照。圖／台北金馬影展執行委員會

《狂琴畸戀》劇照。圖／台北金馬影展執行委員會

2018台北金馬影展將於11月8日至11月25日在臺北盛大舉行。本屆影展由以《路邊野餐》獲得金馬獎最佳新導演的畢贛，集結湯唯、黃覺、張艾嘉、李鴻其、陳永忠主演的新作《地球最後的夜晚》榮膺開幕片；閉幕片則是兩屆金馬獎最佳導演蔡明亮、金馬影帝李康生甫入選威尼斯影展的《你的臉》，將以獨一無二的「蔡氏風格」為影展劃下精采句點。

大師加新銳 共同閃耀2018 金馬影展

《地球最後的夜晚》講述一名男子回到離開多年的故鄉凱里，找尋令他難以忘懷的神祕女子。影片邀來演技派男星黃覺、兩位金馬最佳新演員得主湯唯與李鴻其，以及金馬影后張艾嘉同臺演出，主演《路邊野餐》的陳永忠也在片中展現截然不同的樣貌。幕後的攝影姚宏易、配樂林強，也都是金馬得主，共同營造出前所未有的電影經驗。

金馬獎最佳導演蔡明亮去年以首部VR電影《家在蘭若寺》在金馬影展造成瘋狂秒殺的搶票風潮，特別渴望特寫的他，在拍完VR後，決心拍一部只有特寫鏡頭的電影，除了御用演員金馬影帝李康生，還找來12位民眾，構成了《你的臉》。

除此之外，在觀摩片單中不僅有國際大師名導的夢幻新作，也引薦影壇新銳、影壇佳作，拓展國內影迷視野。針對性別、午夜、音樂、經典重現、世界議題的招牌單元，絕對令影迷大呼過癮。近200部來自全球各地的電影，各國影人來臺交流，金馬邀請您一同參與精采萬分的電影盛會。

奧斯卡最佳配樂得主麥可唐納 為電影創造出獨特的樂風

被李安盛讚「不只是作曲家， 更是電影創作者」的加拿大電影配樂家麥可唐納（Mychael Danna），擅長將異國音樂元素結合管弦樂、電子極簡主義音樂，為電影創造出獨特的樂風，40年來配樂作品高達111部。他與李安合作過《冰風暴》、《與魔鬼共騎》，2013年更以《少年PI的奇幻漂流》獲得奧斯卡、金球獎最佳配樂，藉由動人音符呈現片中印度少年和老虎的海上奇幻歷險。

這次他不僅將來臺出席金馬影展與影迷、樂迷分享寶貴的創作經驗，影展也將選映《少年PI的奇幻漂流》、《意外的春天》、《雨季的婚禮》、《小太陽的願望》、《戀夏500日》等5部膾炙人口的代表作，從恢弘大片到動人小品，細聽他為影像量身打造的精采音樂。

麥可唐納和加拿大名導艾騰伊格言合作密切，獲得坎城影展評審團大獎與加拿大金尼獎最佳配樂的《意外的春天》，講述平靜小鎮裡的孩童們在校車事故中罹難，當律師挨家挨戶說服家長向政府要求賠償時，也掀開居民隱藏在悲痛下的祕密。他以哀傷卻充滿力量的旋律，譜出人性的脆弱與良善。

深受印度文化影響的麥可唐納，不僅在《少年PI的奇幻漂流》表現出色，他在印度導演米拉奈兒贏得威尼斯影展金獅獎的《雨季的婚禮》，更把印度傳統舞曲加入抒情管弦樂，東西方樂器並用，精采展開對國族、世代和性別的探問。

除了格局龐大、氣勢恢弘的作品，麥可唐納也能從小品中激盪出動人情感。他在與夫妻檔導演強納生戴頓、薇樂麗法里合作的《小太陽的願望》，和美國獨立樂團DeVotchKa聯手製作，為一同踏上兒童選美比賽的怪咖家庭，演奏出令人笑中帶淚的樂章，並獲得葛萊美獎最佳影視原聲帶提名。而他與新銳配樂家羅伯西蒙森攜手合作的《戀夏500日》，更用音樂道出主角喬瑟夫高登李維和柔伊黛絲香奈之間酸甜苦辣的愛情戀曲。

日本鬼才名導塚本晉也 新作加經典一睹原創風格與才華

除了麥可唐納，本屆影展焦點導演日本鬼才塚本晉也將帶著蒼井優與池松壯亮主演、叩關威尼斯影展金獅獎的《斬、》來臺出席映後講堂。

堪稱「全能」的塚本晉也，除了身兼導演、編劇、攝影、剪接、燈光、美術，也經常登上大銀幕過過戲癮，參與馬丁史柯西斯、三池崇史、清水崇和竹中直人等名導作品的演出，幕前幕後皆有不俗的表現。

大學就讀美術系，爾後自組實驗劇團的塚本晉也，1989年以首部長片《鐵男：金屬獸》震驚影壇，人體與金屬合而為一的瘋狂異想，不僅奪得羅馬奇幻影展最佳影片，更被Cult片影迷視為「神作」，好萊塢導演昆汀塔倫提諾也奉為圭臬，日本名導吉田大八還在《聽說桐島退社了》特意致敬此片。

本屆金馬影展除了讓影迷先睹為快問鼎本屆金獅獎的《斬、》，更規劃專題選映塚本晉也另外4部代表作。除了《鐵男：金屬獸》、《鐵男II：血肉橫飛》，還有席捲各大奇幻影展的女性異色名片《六月之蛇》以及沖繩女歌手Cocco初登銀幕的威尼斯影展地平線單元最佳影片《狂琴畸戀》，讓影迷充分感受他怪誕原創的風格與多才多藝的本領。

金馬電影學院10年有成 5位新銳導演拍攝VR短片特別首映

由金馬獎最佳導演侯孝賢創辦的金馬電影學院，自2009年創辦至今邁入第10年，超過兩千名優秀的年輕創作者競相角逐，但總共僅有114名獲得錄取，他們在結業後創作不懈，不少人已在影壇大放異彩。在這個特別時刻，金馬電影學院選擇和近年全力投入華人VR電影製作的HTC合作，邀請以《青田街一號》入圍金馬獎最佳新導演的李中、憑《小城二月》獲得坎城短片金棕櫚獎的邱陽、兩次贏得金馬創投會議百萬首獎的陳勝吉、以《禁止下錨》獲得柏林影展奧迪短片獎的曾威量，還有金馬獎年度臺灣傑出電影工作者得主趙德胤，這5位導演從前期拍攝、後期縫合到調光，都使用HTC提供的最新VR全製程技術，各自發揮創意拍攝VR短片。金馬電影學院院長侯孝賢、學務長廖慶松則擔綱監製。

這部集結5部短片的VR電影，將於11月金馬影展舉辦世界首映，以最特別的方式為學院慶生。

面對電影，每個人都是「配角」

邁向第55屆的台北金馬影展，本屆主視覺海報邀來去年負責設計金馬海報並擔任頒獎典禮視覺總監而大獲好評的設計師方序中再度合作，激盪出全新的創意。他以面對電影，每個人都是「配角」的概念出發，藉由金馬4大主軸的代表人物李安（台北金馬影展執委會主席）、侯孝賢（金馬電影學院院長）、鞏俐（金馬獎評審團主席）、小野（金馬創投會議評審）的側臉輪廓，組合成層巒疊嶂的山峰，宛如一部電影包含了所有參與者的個性與樣貌，也象徵金馬係由不同部門的努力與合作所成就，缺一不可。無論綜觀或細看，皆各有巧妙。

影迷在搜尋李安、侯孝賢、鞏俐、小野的臉龐同時，也會發現他們的輪廓是透過細微的光影粒子來呈現的。光與影，互為表裡，就像電影的主角與配角、幕前與幕後。同樣的，金馬「55」的標準字，也採用陰影手法襯托字體樣式，更增添了光影漸層，傳達出任何光體的耀眼，其實都需要背後影子的厚實推動，也意喻著時間和過程的堆疊，讓金馬「55」更加絢麗奪目。

2018 台北金馬影展

時間│11/8～11/25

地點│台北新光影城（臺北市萬華區西寧南路36號4樓）、台北日新威秀影城（臺北市萬華區武昌街二段87號）、in89豪華數位影城（臺北市萬華區武昌街二段89號）

票價│全票260元，學生票220元，日場票180元；預售票190元，日場預售票150元，敬老愛心票130元（10/2813:00起於官網開放線上購票）

電話│02-2370-0456

(中時電子報)