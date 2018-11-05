10公投綁大選！3張圖看1124怎麼投票

10公投綁大選！3張圖看1124怎麼投票？

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10公投綁大選！3張圖看1124怎麼投票？
10公投綁大選！3張圖看1124怎麼投票？

107年地方公職人員選舉及全國性公民投票將在11月24日舉行，投票時間為上午8時至下午4時。中選會也正式宣布，將有10項公投案併選舉投票，屆時民眾到投開票所行使投票權，每人手中最多將領到15張選票，創下紀錄。而若以公投投票權人概約1979萬人估算，每項公投案需獲近495萬張同意票才過關。

此次九合一選舉將選出1萬1,047位地方公職人員，包含直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表、村（里）長。其中，六都選民將有3張選票，若是山地原住民區則多加2張選票，而基隆市、新竹市、嘉義市3市也是3張選票，其餘13縣選民則有5張選票。

在公投票部分，則分別有國民黨3公投反空汙、反核食、反深澳電廠，以及反同團體愛家3公投、婚姻平權團體2公投、東奧正名公投、以核養綠公投等10案，採「1案1公投票」方式印製，均為白色；加上選舉票後，選民手上最多將領到15張選票。

每名選舉人到底該領幾張選票？看戶籍在哪裡就知道。如果你的戶籍在：

●六都(台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市)或三市(基隆市、新竹市、嘉義市)

→將領3張選票，選出市長、市議員、里長。

●十三縣（新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、澎湖縣、金門縣）

→將領5張選票，選出縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表、村里長。

●六山地原住民區(新北市烏來區、桃園市復興鄉、台中市和平區、高雄市那瑪夏區、高雄市桃源區、高雄市茂林區)

→將領5張選票，選出市長、市議員、區長、區代表、里長。

中選會規劃，投票流程以「選舉領票、投票，公投領票、投票」方式進行，每個投票所設置3個公投投票匭，第一票匭投入第7案至第9案公投票、第二票匭投入第10案至第12案公投票，第三票匭投入第13案至第16案的公投票投入第3個，但投錯票匭仍算有效票。

(中時 )

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