年底大選10公投案 一次讓你看懂

中選會主委陳英鈐於中選會布告欄張貼全國性公民投票第7案至第16案投票公告。（資料照片，陳信翰攝）

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中時電子報
/整理報導

11月24日九合一大選，除選出9種地方公職人員外，另有10個經中選會委員會議審議後成案的公投案將合併投票。中時電子報特別為您整理這10個公投案的編號/名稱/提案人(團體)/提案內容如下：

第7案 反空汙

國民黨/你是否同意以「平均每年至少降低1%」之方式逐年降低火力發電廠發電量？

第8案 反深澳電廠

國民黨/您是否同意確立「停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）」之能源政策？

第9案 反核食

國民黨/你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？

第10案 婚姻定義

下一代幸福聯盟/你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？

第11案 適齡性平教育

下一代幸福聯盟/你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？

第12案 非婚姻保障同志

下一代幸福聯盟/你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？（另立同婚專法）

第13案 東奧正名

紀政/你是否同意，以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？

第14案 婚姻平權

平權前夕．彩虹起義/您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係？（不另立同婚專法）

第15案 性平教育

平權前夕．彩虹起義/您是否同意，以「性別平等教育法」明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？

第16案 以核養綠

黃士修/您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」之條文？

(中時電子報)

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