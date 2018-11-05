兩天不見女友竟用新姿勢 網神回：學習新知錯了嗎？

兩天不見的女友，做愛時卻會新姿勢。(示意圖)

友善列印
中時電子報

兩天不見的女友，做愛時突然會了新姿勢!一名網友在知名網站的兩性版上表示，他與女友吵了一架後，整整兩天都連絡不到對方，三天後，兩人和好如初，卻沒想到在做愛時，女友竟動作老練的使用新姿勢，讓他嚇得趕緊po文求助。

這名網友表示，女友原本在床上是乖乖女，沒想到這次失聯三天後，卻在床上使用新姿勢，且動作老練彷彿受過特訓，讓他懷疑女友在消失的期間與其他人做過，但他沒有證據，無法當面質問女友，只好無奈的上網求援。

貼文一出便立刻引起網友熱議，有網友大歪樓，只想知道女友到底用了什麼新招，也有網友神回覆，表示「不能看書學嗎?不能看片學嗎?樓主不努力學習新姿勢，卻懷疑肯上進學習的人，合理嗎?」

據《聯合報》報導，專家對此則回應，這名網友的懷疑是合理的，因為一個人性愛姿勢是固定的，除非有其他事件「開導」，否則性愛姿勢很難改變。但專家也表示，男生之間很少談到自己的性愛經驗；反觀女生，好閨密之間卻常談論尺度無上限的話題，因此專家分析，另一半在床上突然開竅，也可能是受姐妹影響。

專家提醒，想試「迴紋針式」等高難度動作還需量力而為。（截圖自YouTube）

專家也提醒，男生愛嘗試新事物以求刺激也要小心，如果想試「迴紋針式」等高難度動作，陰莖硬度要夠，且這類動作風險極高，想耍特技還需量力而為。

(中時電子報)

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