人妻留LINE幫小鮮肉做媒 竟是背著綠光夫暗藏「自己用」

2018年11月05日 00:01 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

夫妻共同參加的社團團體，表面看來夫唱婦隨不可能會發生「擦槍走火」的婚外不倫戀，若是你這樣想，就錯了。北部地區有名熟女人妻與丈夫參加登山車隊，在車隊裡共同認識一名單身科技新貴，時間久了交往熱絡，人妻與這名小鮮肉互留LINE，說有合適對象，要幫小鮮肉作媒人，但是媒人沒有做，人妻卻背著丈夫與小鮮肉交往，結果在一次全家參加家庭活動時，人妻避開丈夫及小孩，私下與科技新貴如情侶散步，被車友尷尬發現。

這一幕情景輾轉傳到了這名人妻的老公耳裡，丈夫知道後整個人崩潰，認定妻子感情已經出軌，他們難以再維持這段婚姻，向法院提告太太和這名小王侵害配偶權，求償100萬元。

據《蘋果》報導，檢警調查，熟女人妻因丈夫愛登山露營，後來她自己也加入高山車隊，因參加活動因而結識單身、多金的科技新貴，人妻見對方青年才俊，聲稱幫忙做媒，互留電話與Line聯絡。

但是這媒人並沒做成，反而是這名科技新貴明知對方是人妻，竟趁他們夫妻感情不睦之際，未協助排解爭執，反趁虛而入安慰人妻進而發生感情，二人南北奔波大談姊弟戀。

不過，當事人人妻與「小王」稱說，他們是普通朋友，沒有逾越一般社交禮節之行為，更無發展婚外情，2人不可能與在人數眾多的露營場合牽手散步，而證人見到他們搭肩動作，只有3、5秒，當下也沒問2人狀況，即以猜想2人關係蜜切，是沒有證據力的。

但法官調查，山友證稱確有看到2人走在一起，魏男搭在沈女肩上，覺得像情侶，2人看到證人時還笑得很尷尬，魏還臉紅，過程約3、5秒，覺得2人的舉止覺得不適當，已超過朋友份際。

法官綜合相關證據，認定證人應無構陷被告人的可能，認為被告2人過從甚密、逾越禮節行為，不法侵害原告配偶身分法益，且該行為已達嚴重破壞原告夫妻婚姻關係之程度，堪認情節重大，造成2人離婚，但是當時原告與被告夫妻間關係早已非穩固，因此不能全部歸責於被告2人，因此判被告2人連帶賠償20萬元。

(中時電子報)