顛覆傳統 法未來潛艦SMX-31將成水下航母

2018年11月05日 01:00 中時電子報 楊幼蘭

#EURONAVAL2018: @navalgroup comments #SMX31 Electric Submarine Concept https://t.co/kNgBci7gqU — NavyRecognition (@NavyRecognition) 2018年10月25日

法國海軍集團SMX-31潛艦

法國海軍集團（Naval Group）在抹香鯨的啟發下，設計出前所未見的潛艇SMX-31，它不僅全副武裝，也支援各式各樣無人機，甚至能充當海軍特種部隊的母艦。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網報導，這款又名為「電」（Electric）的潛艦高度自動化，只需要15名機組員就能作業。

SMX-31在巴黎歐洲海軍展（Euronaval exhibition）亮相，幾乎打破了潛建設計的一切傳統。由於它沒有指揮室圍殼，因此外觀看來就像一條鯨，而事實上，這艘潛艦的設計就是受抹香鯨影響。

它有可伸縮水平舵，能收入艇身，而六角形蒙皮有內建傳感器天線，艦尾則有一對輪緣驅動推進器。而在內部，它採用雙殼設計，外殼較輕，內殼較重。此外，它是由電力推動，靠鋰電池，而不是藉柴油引擎，或是核反應器提供動力。目前還不知道SMX-31的最大潛水深度，但起碼有250米。

值得注意的，就是它能作為無人機的母艦，在潛航狀態下，讓發射器浮至海面發射無人機。

(中時電子報)