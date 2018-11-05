重點在％數！工程師曝延長電池壽命法「充電整晚沒差」

2018年11月05日 00:02 中時電子報 林郁庭

你還再把剛買的手機完全放電後再充電嗎？（圖/翻攝自理科太太 Li Ke Tai Tai/YouTube）

習慣把手機電池充到滿的人要注意了！剛拿到新手機或是3C產品，不少人習慣會馬上先花8到12小時，將電池電量充飽再使用，不過身為工程師的YouTuber「理科太太」卻幫大家破除迷思，這樣做恐怕無法保障電池健康或延長其壽命。

一、電池有「記憶效應」已是古早事

理科太太提到，現今大多3C產品都是使用鋰電池，與從前具有「記憶效應」的鎳鉻、鎳鋅電池不同，所以不需要在首次使用時將它完全放電或將電量充飽。理科太太也不建議將電量用到完才去充電，因為當手機電量愈低，表示電壓也愈小，不僅導致手機無法開機，這時候才再充電對於鋰電池來說，也會形成極大壓力，容易折損電池壽命。

二、安心充電一整晚都沒差

鋰電池的充電階段可分為兩種，一是「恆定電流充電」階段，這階段穩定的電流會跑進手機內，這時電流愈高充電的速度就愈快，因此快充接頭便是個好幫手。不過她也提醒，多數手機電壓皆為5伏特，最大承受瓦數也有限，花大錢買大瓦數得快充接頭，並不會增加充電速度。

第二為「穩定電壓充電」，電量充至70到80%時會進入此階段，這時手機會根據當時的電量，透過減少的電流慢慢將手機充到100%，這樣讓那些習慣在睡覺前，將手機充電整晚的人，也別擔心「手機電池充過夜就容易壞掉」，因為手機會自動切換，並不會對電池造成太大的負擔。

三、最好將電力維持在25%到75%狀態

其實電池從0％至100％是有個固定週期，如果很常讓手機整個沒電再充到100％，就會減少電池壽命。理科太太建議，根據研究最好「將電力維持在25%-75%的狀態」，她也指出重點是，「千萬不要把電池用到完全沒有電，只要電量小於20％的時候，就要趕快去充電，因為電壓越小，對電池來講是一種傷害。」另外她建議，一個月讓手機關機一次，這樣對手機電池也比較好。

四、不常使用產的產品，電量維持在40％至80％

若是有一段時間不會用某項電子產品的時候，最好電量維持在40％至80％，讓3C產品有半滿的電，耗電才不會那麼快，若是充飽之後放著不使用，耗電速度就會比較快。

五、電池放冰箱不是保存電池的方式

有些人為了保存電池，會將其放置於冰箱，理科太太解釋，理論上鎳鉻、鎳鋅電池在冰箱的低溫當中，耗電速度的確會比較慢一點，但對鹼性電池來說並沒有太大差異。從低溫環境拿出使用，產生的溼氣反而會破壞電池，理科太太建議，放在室溫25度上下的陰涼處為佳。

(中時電子報)