南北奔波疲累 韓國瑜自揭只因一句話

2018年11月05日 00:01 中時電子報 丁世傑

韓國瑜說不能像落水狗上岸，抖起來了。（自28：30起）（圖／取自中時電子報快點TV）

國民黨立法委員柯志恩今（4）日表示，她遇到南北奔波的韓國瑜，特別關心韓的體力與選情。不過早在10月30日韓國瑜接受中時電子報訪問時即說，的確找他的人愈來愈多，但有些是多年好友，「不能現在落水狗上岸，開始抖起來了，不理人家了，做人有做人的原則！」

柯志恩今（4）日在臉書表示，她遇到南北奔波的韓國瑜，特別關心韓的體力與選情。韓國瑜告訴柯志恩說，雖然身體疲累，但毫無資源下只能抽空盡量到台北受訪打「空戰」，隨著選情加劇，各種抹黑手段也會更多。

而柯志恩也提醒韓國瑜不要為了輔選同志而忽略了高雄，畢竟高雄原縣有不少地方是民調很難調查出來的。

韓國瑜回答柯志恩說，很多候選人邀約幫忙，基於同黨情誼很難推辭，因為國民黨的候選人都欠缺資源，如果他能多「救」幾位候選人，也是好事。柯志恩也再三提醒韓國瑜，民進黨不會輕易放棄高雄，最後關鍵時刻還是要回防高雄、固守高雄。

不過早在10月30日韓國瑜接受中時電子報《快點TV》以及友台訪問時指出，現在大概只有七分之一左右在台北，七分之六在高雄。因為一些外縣市候選人，因為各種理念人情，有時候要偶爾去。

記者問「是不是找你的人愈來愈多？還有沒有幫其他候選人站台規劃？」韓國瑜表示，的確找他的人愈來愈多，目前可能還有一些，因為他個人時間愈來愈緊，會比較少一點。但有些是多年好友，「不能現在落水狗上岸，開始抖起來了，不理人家了，做人有做人的原則！」

(中時電子報)