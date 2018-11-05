屁孩霸佔座位慘遭大叔神反擊 「驚恐表情」網友笑翻

屁孩霸佔座位慘遭大叔「神反擊」，網友瘋傳他的驚恐表情。（圖/翻攝自@da_drought_3 Twitter）

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中時電子報
一名屁孩霸佔兩個座位卻踢到鐵板！慘遭一名高大男乘客直接就往屁孩的腳坐下去，而屁孩錯愕的神情讓10萬名網友看了樂歪。（圖/翻攝自@da_drought_3 Twitter）

當你搭車看到有人霸佔空位時，你會如何做？近日有則推特影片被瘋傳，在美國紐約搭地鐵，一名屁孩霸佔兩個座位卻踢到鐵板！慘遭一名高大男乘客直接就往屁孩的腳坐下去，而屁孩驚恐的神情讓10萬名網友看了樂歪。

根據Twitter用戶@da_drought_3 PO出的影片中可以看到，一名屁孩倚靠在家長身上，整個人躺坐在地鐵座位上打電動，一次霸佔兩個座位。@da_drought_3表示，當時有3名乘客想做那個座位，但屁孩完全沒有挪開雙腿的意願。

後來一名高大男乘客出現，他竟然反擊出大絕招，根本不甩屁孩，要直接坐在他霸佔位子的腳上，這也使得屁孩驚恐地瞪大雙眼，錯愕地看著對方想要坐在他腿上的動作。最後，屁孩趕緊要收腿坐好，但男乘客已經一屁股坐下，還壓住屁孩部分的腿。不過有趣的是，屁孩最後不以為意繼續打電動，而屁孩家長看到有乘客在錄影，還忍不住爆粗口。

屁孩驚愕的表情讓其他網友看了笑翻，紛紛轉推分享並且留言，「小鬼的表情太好笑了」、「驚呆！彷彿看到此生最大的敵人」、「感謝這位先生替這小孩上了一課」。

(中時電子報)

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