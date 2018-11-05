彰化》韓流旋風增士氣 彰化侯選人看板搶同框韓國瑜

2018年11月05日 07:26 中時 謝瓊雲

韓流襲彰，晚會現場人氣爆棚，座無虛席。（謝瓊雲翻攝）

溪湖鎮長候選人黃瑞珠(右)搶先在韓國瑜到彰化前，專程南下高雄，向賣菜郎CEO請益，並把兩人同框合照製作成文宣旗幟、看板。（謝瓊雲翻攝）

曾擔任國民黨黨工的大城鄉長候選人陳禎宜(右)與韓國瑜的同框合照，美編文字相當幽默、令人莞爾。（謝瓊雲翻攝）

芳苑鄉長候選人林保玲更是早在九月就出動邀請韓國瑜同框錄製推薦影片。（謝瓊雲翻攝）

高雄市長候選人韓瑜3日晚到彰化縣為謝典霖、王惠美站台，現場擠進至少8000人，人氣大爆棚，縣內黨籍民代、候選人幾乎全數到齊，爭取機會與韓總同台、進而「同框」。

韓流來襲，彰化縣藍軍士氣大增！在彰化縣議長謝典霖出面邀請下，高雄市長候選人韓國瑜前晚現身溪州鄉為謝典霖、王惠美聯合感恩晚會輔選，所有黨籍提名鄉鎮市長、縣議員候選人幾乎全到齊，場面盛大。

台上也是大咖雲集，包含國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前立法院長王金平、前立委蕭景田、前台北縣長周錫瑋、前彰化縣長卓伯源等，都到場站台；不少黨籍候選人一見韓國瑜被簇擁著站上舞台，顧不得台上還有人在致詞，大家已輪番搶著站到韓身邊同框合影，畫面熱鬧又逗趣。

不過，部分國民黨籍鄉鎮長候選人，如溪湖鎮黃瑞珠、大城鄉陳禎宜和芳苑鄉林保玲3人動作更快，之前就主動南下高雄同框合照，搶先一步製成文宣旗幟看板懸掛，搭上韓流潮。

林保玲9月完成登記參選後，就主動邀請韓國瑜錄短片大力推薦；曾任鄉黨部主任的陳禎宜看板則充滿幽默感，打出「禿子跟著月亮走、禎宜跟著禿子走」，令人莞爾。

黃瑞珠表示，上周末主動南下高雄向謙稱「賣菜郎」的韓總請益農產行銷問題，希望改善全縣最大的溪湖果菜市場，朝「產銷合一，農商雙贏」目標發展。更希望未來有機會能與高雄組成拚經濟聯盟，攜手合作讓溪湖跟著高雄「發大財」！

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，韓流吹起後，引發強大網路聲量和選民高度關注，韓總要來的消息傳開，許多支持者、中間選民詢問度大增，甚至有外縣市民眾之前幾天就先來勘查路線，現場有許多自動自發到場目睹韓風的民眾，幾乎座無虛席。

(中時 )