美朱瓦特級或變身隱形口袋戰艦 專任艦艇殺手

2018年11月05日 00:49 中時電子報 盧伯華

史上最貴的美國海軍夢幻戰艦朱瓦特號導彈驅逐艦

具有濃烈科幻色彩的美國最新式朱瓦特(Zumwalt)級驅逐艦正面臨造價過高、工期延誤與系統問題，有可能成為一艘不具實用價值的高科技玩具，但五角大廈的專家們正在研究如何利用它的隱身功能、強大的防禦配備與軍事網路通訊能力，將它轉型成為速度快、火力強、具備隱形功能的「口袋戰艦」(pocket battleship)。

據《國家利益》報導，朱瓦特級驅逐艦最初的構想是一支由32艘驅逐艦組成的艦隊，主要功能是以精確制導的榴彈砲攻擊陸上目標，這種設計部份是為了對陸戰隊進行兩棲登陸時進行火力支援，以彌補愛荷華級驅逐艦退役後形成的砲火支援能力不足問題。

可惜的是，建造成本超支和技術問題導致五角大廈將朱瓦特級的數量減到只有3艘。更糟糕的是，軍方認為該艦用於遠程火力支援的砲彈價格太貴而決定放棄，這使得它未來無法做為兩棲登陸支援火力平台，而且數量太少，平時只能維持一艘執行任務。

報導指出，當2000年朱瓦特艦還在研發階段時，中共海軍就已鋒芒畢露。現在，美國海軍更目睹解放軍海軍的迅速崛起，五角大廈將其描述為「亞洲最大的海軍，擁有超過300艘水面艦艇、潛艇、兩棲艦艇和巡邏艇。」雖然美國和中國並非直接敵對，但在中國積極在東海與南海的活動，並對美國的盟友持敵對態度，很可能使美中陷入軍事衝突。而俄羅斯也同樣在波羅的海、地中海和太平洋地區增加了海軍的活動。

朱瓦特級的隱形能力能將船舶的雷達特徵降低到與小型漁船一樣，非常適合在敵方水域執行任務。如果配備充足的導彈系統，朱瓦特級可以成為具有攻擊性的反艦戰艦，以「孤狼」的方式與美國海軍的戰鬥網絡連線，就能在廣大的區域內追擊敵方的特種部隊。

報導認為，為此朱瓦特將進行必要的改裝，首先將船首兩座155先進榴彈砲撤除，替換成Mk 41導彈垂直發射系統，可以裝置新型的遠程反艦導彈(LRASM)。大砲拆除後的空間可以容納約200枚導彈的火力，如果配備戰斧(Tomahawk)巡航導彈則能進行對陸地攻擊任務，這比俄亥俄級導彈潛艇的導彈發射能力更加強大。

隱形的朱瓦特級應該戰獨出任務(除非與潛艇一起作戰)，否則隱形功能就無用武之地。它的AN / SPY-3多功能雷達與SM-2導彈和海麻雀導彈(ESSM)組合能構成了強大的防衛系統。如果較新的SM-6地對空導彈也能適用Mk 57發射器，也可做為朱瓦特級的反艦武器。

報導最後指出，單獨在海上作戰的口袋戰艦的構想可能有點冒險，但是它改裝後的強大火力與隱形功能，優異的防禦能力以及戰場數據鏈等網絡優勢，可以大大加強其生存機率。在未來幾年建造朱瓦特級的期間進行新的改裝，將可以打造出更適合擔任艦艇殺手任務的武器。美國潛在對手，不論是中國或俄羅斯，從他們大量建造軍艦的方向來看，新朱瓦特的任務將愈發重要。

(中時電子報)