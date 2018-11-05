唐綺陽星座：本週星訊頻繁階段 3C故障、意外麻煩都來

2018年11月05日 06:01 中時電子報 林郁庭 ／綜合報導 ／綜合報導

11/05-11/11｜星座運勢週報｜唐綺陽（影/唐綺陽官方專屬頻道YouTube）

本周水星進入陰影期，需慎防3C產品故障，或是溝通不良的問題，出國行程及海外溝通須特別注意，國際及出版事務將成為焦點。天王本週三星逆回白羊，，關注頭、臉、小屁孩所導致的受傷與事故，也要慎防爆炸、處理亂源、意外，或「突然對某事厭倦」的「自私效應」。不過，就算是心裡突變，也是蓄積已久的壓力、慾望導致，所以應該予以重視，而不是繼續壓抑。

本週四的另一重大星訊是，木星進射手，突顯文化交流、移民以及學歷等議題。我們也因木星的帶動有機會以「高遠的視角看待自身處境」，木星射手有可能為大家「開一扇天窗」，讓我們重新回顧某些事件的意義與價值，或許能有機會「悟出」別樣的認知與答案，機會殊為珍貴。

重要星象：水星陰影期，天王星逆回白羊，木星進射手

工作注意↓

獅子：欲速則不達，先做好準備

天蠍：不要得意忘形，得到好評要保持平常心

魔羯：工作上可能遭遇變數，可視為緩衝

雙魚：貴人是積極有想法的女性

桃花注意↓

金牛：感情上勿濫情或不忍心而遷就對方

天秤：受到抱怨，請記得反省、當作學習

射手：要有自控能力，當心複雜場合遇到爛桃花

水瓶：有曖昧的機會，要多主動

金錢注意↓

白羊：遇到殺價或預算緊的案子，須衡量評估、別折磨自己

雙子：有投資的煩惱，需用精準的判斷去面對理財

健康注意↓

巨蟹：當心精神衰弱，可尋求身心靈的幫助

處女：找人訴苦，能減輕焦慮

(中時電子報)