高雄北漂議題大發酵 朱珍瑤：悶經濟才是關鍵

2018年11月05日 03:16 中時電子報 綜合報導

近期在高雄市的市長選舉議題中，「青年北漂」成為一個熱門的詞匯，不同陣營的人都針對這個議題發表看法。

其中針對確切北漂人數，高雄市代理市長許立明在上月議會質詢時，表示北漂青年人數在1萬人以內，認為「青年北漂」是個假議題。

可是這樣的說法似乎與民眾的觀感嚴重脫節，很多網友分享自己親身觀察，表示身邊的朋友很多都離開高雄就業，不可能只有1萬人「北漂」。

珍瑤認為，執政者應該多在意民眾的切身感覺，不應該只是盯著有限的統計數字就自我感覺良好。

北漂議題會高度發酵，除了打中青年朋友需要離鄉背井就業的無奈心聲，其實也反映出各地方的經濟發展陷入瓶頸期。

各地方近十多年產業型態固化，缺少青年就業及升遷機會，而升遷機會正是青年選擇就業時最主要的考量因素之一。

陳菊市長過去在高雄大興土木，可以說讓高雄市容表面煥然一新，但是對於產業的創新與發展則著墨不多，沒有產業的創新與蓬勃發展，即便再漂亮的表面市容也只是表象，無法改善青年就業機會少、職業發展前景不佳的窘況。

況且大興土木的背後留下的是高雄市政府的高負債，能夠利用的舉債空間已所剩不多，要振興產業發展可用的資源有限，這些都是未來繼任市長的重大挑戰。身為桃園市民的我們也該引以為戒。面對民眾的心聲，執政者只用「假議題」三個字輕輕帶過，未免過於避重就輕，難怪得不到民眾的認同。珍瑤一直認為，民眾關心的事就是大事，追根究底找出解決民眾心中的壓力與不滿的方案才是執政者最應該關注的事情。

北漂議題的發酵就是很好的例子，如果上位者沒有同理心，拒絕接納思考民眾的心聲，這樣的情況就需要被改變，讓更能接近民眾心聲的候選人帶來新的希望。

(中時電子報)